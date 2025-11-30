River proyecta un fuerte presupuesto para refuerzos en 2026 y ya define el mapa del mercado

Mientras River atraviesa un cierre de año agitado por la limpieza del plantel y la salida de varios referentes, la nueva CD ya empezó a trazar el presupuesto que tendrá Marcelo Gallardo para reconstruir el equipo U$S 20 millones exclusivamente a incorporaciones.
Ese monto, uno de los más altos de los últimos mercados del club, sería utilizado para reforzar casi todas las líneas (un par de zagueros, un lateral izquierdo, un volante central, un creativo y un centrodelantero). La intención de "Muñeco" es recuperar competitividad rápidamente tras un año de bajo rendimiento y un plantel que quedó reducido de manera drástica.
Un mercado que depende de ventas
Para ejecutar semejante inversión, River también espera obtener ingresos por salidas. Aunque la CD es consciente de que esos montos no cubrirán la totalidad del presupuesto proyectado, aspiran a transferir a varios futbolistas que no serán tenidos en cuenta por el cuerpo técnico: Paulo Díaz, Fabricio Bustos, Sebastián Boselli y Facundo Colidio. Ambos casos marcarán buena parte de las posibilidades reales de compra, porque el mercado se moverá al ritmo de esas operaciones.
Los nombres que empiezan a sonar
En la lista de deseos vuelve a aparecer un apellido conocido: Lucas Beltrán. El delantero surgido en el club, hoy en Valencia, responde a las características del modelo Gallardo, pero su retorno no parece sencillo. El club español no vería con buenos ojos desprenderse del él, aunque su falta de continuidad abre una ventana mínima.
También hubo ruido en torno a Darwin Núñez, actualmente en Al-Hilal. Fue ofrecido, pero más allá de un contacto preliminar, no hubo avances. Algo similar ocurrió con Luciano Gondou, hoy en Zenit.
En el rubro de los creativos, aparecieron dos nombres que encendieron ilusiones: Gianluca Prestianni, quien no logra afianzarse en Benfica, y Claudio Echeverri, que mantuvo conversaciones informales con el club para expresar su deseo de volver.
La salida de Milton Casco dejó un hueco difícil de cubrir en el costado izquierdo. Por eso, volvió a tomar fuerza el nombre de Román Vega, lateral del Zenit, ya que Marcos Acuña necesita un competidor natural en esa banda.
En cuanto a los centrales, a diferencia de otros puestos, aquí todavía no hay nombres concretos. River debe suplir la baja por lesión de Germán Pezzella, sumada al final del ciclo de Paulo Díaz, pero el club aún no filtró qué perfiles busca. Será una de las áreas más sensibles del mercado.