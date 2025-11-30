River proyecta un fuerte presupuesto para refuerzos en 2026 y ya define el mapa del mercado

Un mercado que depende de ventas

Para ejecutar semejante inversión, River también espera obtener ingresos por salidas. Aunque la CD es consciente de que esos montos no cubrirán la totalidad del presupuesto proyectado, aspiran a transferir a varios futbolistas que no serán tenidos en cuenta por el cuerpo técnico: Paulo Díaz, Fabricio Bustos, Sebastián Boselli y Facundo Colidio. Ambos casos marcarán buena parte de las posibilidades reales de compra, porque el mercado se moverá al ritmo de esas operaciones.