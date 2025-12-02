La Secretaría de Energía nacional ajustó el precio del bioetanol para diciembre

La Secretaría de Energía de la Nación estableció un nuevo aumento en los precios del bioetanol destinado a la mezcla obligatoria con naftas, según la Resolución 486/2025 publicada este martes en el Boletín Oficial.
El precio del bioetanol de caña de azúcar se fijó en $963,926 por litro para el mes de diciembre, lo que representa un incremento de un 5% respecto del valor anterior de $918,025.
En tanto, el bioetanol de maíz quedó establecido en $883,464 por litro.
La resolución será aplicable a las operaciones realizadas desde la fecha de su publicación y permanecerá vigente hasta que se disponga un nuevo ajuste. Además, se mantiene el plazo máximo de pago de 30 días corridos desde la emisión de la factura, conforme a la normativa vigente.
Según indicaron desde la Secretaría, el incremento forma parte del esquema de actualizaciones periódicas que busca acompañar la evolución de los precios de referencia del sector y asegurar la sostenibilidad del abastecimiento para el corte obligatorio de biocombustibles en las naftas.