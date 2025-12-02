Secciones
El Concejo prepara un cambio que sacudirá al transporte: qué se define esta semana

Con la derogación del viejo Sutrapa y la incorporación de reglas para taxis, apps y motos, los ediles se encaminan a votar una reforma que promete ordenar un sistema largamente cuestionado.

Hace 1 Hs

Mientras la Legislatura se encamina a una semana de sesiones, el Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán también acelera los tiempos. En la Comisión de Transporte, los ediles trabajan contrarreloj para cerrar los detalles del dictamen que regulará el uso de aplicaciones y el sistema de taxis.

“Estamos dándole el último visado al dictamen. Queremos tenerlo hoy mismo para que llegue a la sesión del jueves”, explicó a LA GACETA el concejal Gustavo Cobos, quien participó de la reunión.

Uno de los puntos centrales es la decisión de derogar la ordenanza de 2006 que dio origen al Sutrapa, un esquema que, según Cobos, quedó totalmente desactualizado. “El 80% de esa normativa no se aplica. No existe. Teníamos que avanzar hacia un sistema nuevo, con reglas claras”, señaló.

Según contó, el proyecto establece: la cantidad de licencias vigentes; quiénes pueden ser titulares; controles más rigurosos para garantizar el servicio y una prohibición expresa para que funcionarios, concejales, legisladores y miembros de la Justicia no puedan tener licencias de taxi.

Sobre este último punto, Cobos fue tajante: “Si todavía queda algún residuo de esa vieja idea de que los políticos tenían grandes flotas, queremos dejarlo atrás. Todo debe ser transparente y público”.

Aplicaciones: sin cupos, sin tarifas reguladas y con seguros obligatorios

Otro eje es la regulación de las aplicaciones de transporte. Cobos detalló que el dictamen no fijará cupos para quienes quieran manejar con apps y que la actividad no tendrá tarifas mínimas ni máximas. “Al ser un servicio privado, funciona con oferta y demanda. El algoritmo y la rentabilidad definirán cuántos se suman. Es la gente la que elige”.

Lo que sí quedará estrictamente regulado son los seguros obligatorios, tanto para taxis como para los conductores de aplicaciones. “Hay resoluciones de la Superintendencia de Seguros de la Nación que establecen qué cobertura debe tener cada vehículo. Es clave que el usuario esté protegido ante cualquier siniestro”, afirmó.

Próximo paso: regular las motos

Con el dictamen sobre autos prácticamente cerrado -“un 95% listo”, estimó Cobos-, la Comisión avanzará en una ordenanza específica para motos que trabajan con aplicaciones. “Va a ser muy similar a la de autos, con particularidades propias del vehículo. La idea es que salga hoy sin mayores inconvenientes”, adelantó. 

“El mundo cambia todo el tiempo. No podemos quedarnos con ordenanzas de hace 20 años. Necesitamos normas que permitan brindar un servicio seguro, eficiente y adaptado a lo que la gente usa hoy”, concluyó.

