El Concejo prepara un cambio que sacudirá al transporte: qué se define esta semana

Aplicaciones: sin cupos, sin tarifas reguladas y con seguros obligatorios

Otro eje es la regulación de las aplicaciones de transporte. Cobos detalló que el dictamen no fijará cupos para quienes quieran manejar con apps y que la actividad no tendrá tarifas mínimas ni máximas. “Al ser un servicio privado, funciona con oferta y demanda. El algoritmo y la rentabilidad definirán cuántos se suman. Es la gente la que elige”.