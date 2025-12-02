El capitán de la Reserva que quiere consolidarse en la Primera de Atlético Tucumán

Atlético Tucumán atraviesa un momento de reconstrucción deportiva que combina urgencia, planificación y una necesidad evidente: darle más lugar a los jóvenes que vienen empujando desde abajo. Dentro de ese proceso, uno de los nombres que más se consolidó en 2025 fue el de Luciano Vallejo, capitán de la Reserva que condujo al equipo de Hugo Colace a una campaña histórica, con clasificación a octavos tanto en el Apertura como en el Clausura. A los 21 años, el defensor central no solo levantó el rendimiento de la categoría, sino que además cumplió su sueño debutando en Primera, en la victoria 2-1 ante Godoy Cruz que aseguró la permanencia.