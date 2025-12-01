Alfabetización y tecnología: un plan para enfrentar dos grandes problemas de la educación tucumana

Diferentes pruebas evaluaron las capacidades desarrolladas por estudiantes tucumanos a lo largo de los últimos años. Los resultados fueron claros y desalentadores: uno de cada dos chicos no comprende lo que lee. En este marco, Franco Grignola, Profesor de Letras de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT), participó de uno de los Encuentros LA GACETA y dio un panorama sobre el abordaje que lleva adelante el gobierno de la Provincia para remediar esta situación.
Grignola señala que el plan nacional de alfabetización del que es referente tiene un objetivo claro. “No se puede avanzar si no pensamos cómo revertir esos resultados. Pensamos que todos los chicos tienen derecho a acceder a los bienes simbólicos y culturales y hay que trabajar para revertir eso”, destaca. Por eso, desde Nación se propuso crear programas situados que tomen en cuenta las necesidades educativas de cada jurisdicción.
La prioridad, en este sentido, es fortalecer los procesos de alfabetización de una forma transversal, pensando como parte del proceso tanto la escuela primaria como otras instancias: por una parte, la alfabetización que se da desde los niveles iniciales de la educación y, por otra, la alfabetización avanzada que atiende al nivel secundario. Para lograrlo, se crean “acciones focalizadas con programas específicos para el abordaje de esta problemática (...) y acompañar al docente de manera situada y en el ejercicio”, según explica Grignola.
En medio, la digitalización juega un papel fundamental. Por eso una de las aristas del plan federal de alfabetización es acompañar a las escuelas con recursos. No solo las capacitaciones para docentes en materia tecnológica, sino también la entrega de material como manuales, tablets y computadoras a los estudiantes para que puedan continuar sus procesos de alfabetización en dispositivos tecnológicos.
Respecto al cruce de estudiantes con nuevas tecnologías y, con la inteligencia artificial en particular, el referente del programa señala que el rol docente es indispensable. Lejos de tener una postura apocalíptica o fatalista sobre el uso de esta herramienta tecnológica, considera que el camino a seguir debe ir de la mano con la formación. “Los profesores están dando respuesta en investigaciones a esta cuestión de la IA. Hay que ver qué se hace con este uso por parte de los estudiantes y aceptarlo, porque es algo nuevo que ingresa al aula y hay que ver cómo se va trabajando con eso”, indica.