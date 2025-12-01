Alfabetización y tecnología: un plan para enfrentar dos grandes problemas de la educación tucumana

Respecto al cruce de estudiantes con nuevas tecnologías y, con la inteligencia artificial en particular, el referente del programa señala que el rol docente es indispensable. Lejos de tener una postura apocalíptica o fatalista sobre el uso de esta herramienta tecnológica, considera que el camino a seguir debe ir de la mano con la formación. “Los profesores están dando respuesta en investigaciones a esta cuestión de la IA. Hay que ver qué se hace con este uso por parte de los estudiantes y aceptarlo, porque es algo nuevo que ingresa al aula y hay que ver cómo se va trabajando con eso”, indica.