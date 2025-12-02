Vargas Aignasse le respondió a Soledad Molinuevo y criticó a Catalán por su cargo en YPF

“Con humildad, pero también con total claridad, quiero decirle a los tucumanos que soy -sin dudas- uno de los legisladores que más leyes y herramientas ha aportado para que Tucumán sea, según palabras de la propia ministra (nacional) Patricia Bullrich, un ejemplo nacional en seguridad preventiva, logrando bajar un 50% los homicidios y más del 30% los delitos en general”, señaló Aignasse.