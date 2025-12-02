Vargas Aignasse le respondió a Soledad Molinuevo y criticó a Catalán por su cargo en YPF

Gerónimo Vargas Aignasse salió al cruce de la electa diputada libertaria Soledad Molinuevo, quien había cuestionado la función del legislador afirmando que “trabajaba poco”. Con un mensaje, dirigido a los ciudadanos de Tucumán, Vargas Aignasse destacó su actividad legislativa y enumeró una serie de proyectos y leyes que, según dijo, han tenido un impacto directo en la seguridad y el orden público de la provincia.
“Con humildad, pero también con total claridad, quiero decirle a los tucumanos que soy -sin dudas- uno de los legisladores que más leyes y herramientas ha aportado para que Tucumán sea, según palabras de la propia ministra (nacional) Patricia Bullrich, un ejemplo nacional en seguridad preventiva, logrando bajar un 50% los homicidios y más del 30% los delitos en general”, señaló Aignasse.
Entre las iniciativas impulsadas en los últimos meses, el legislador mencionó la Ley de Narcomenudeo, Ley Antimafias, Ley de Reiterancia, reformas del Código Procesal Penal, Testigo Encubierto, Testigos de Identidad Reservada, Sistema de Radarización y Control Aeroespacial, Ficha Limpia y Agente Revelador. “Estos son solo algunos de los proyectos que forman parte de mi agenda legislativa reciente. No alcanzarían las líneas de esta nota para enumerar todo el trabajo que realizo”, afirmó.
Aignasse remarcó que su labor legislativa ha sido reconocida tanto por su bloque como por legisladores de otros partidos. “Si hay algo que ningún opositor puede decir de mí, es que no sea un legislador que trabaja, estudia, debate, aporta y produce leyes concretas para la gente”, subrayó.
Además, el legislador aprovechó para cuestionar a la diputada Molinuevo sobre otro tema: “Ya que está tan preocupada por la actividad legislativa, sería bueno que también les cuente a los tucumanos algo que todavía no explicó: ¿Por qué YPF le paga al señor (Lisandro) Catalán $140 millones?”.
“Yo muestro mis leyes, mis proyectos y mis resultados. Sería importante que la diputada explique qué aporte real hace Catalán para cobrar semejante suma en medio de la crisis económica del país. Los tucumanos merecen transparencia. Yo ya mostré la mía”, concluyó Vargas Aignasse, reafirmando su postura de defensa de la labor legislativa y de rendición de cuentas ante la ciudadanía.
"Laburás poco"
“Sos un mentiroso! Mentira e hipocresía, qué combinación letal! Te atrevés a inventar sobre sueldos y funciones, cuando sos un becado de la Legislatura más cara del país?? Todo Tucumán sabe que laburás poco… pero nadie sabe exactamente cuánto ganás vos, cuántos asesores tenés, y cuántos contratos truchos manejás!”, había escrito Molinuevo en la red social X para responder a Vargas Aignasse.
El legislador del oficialismo provincial había cuestionado al ex ministro del Interior nacional por sus declaraciones sobre los gastos de la Legislatura.