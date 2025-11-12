El Registro Civil de Tucumán no atenderá el lunes 17 de Noviembre

El Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas de la Provincia de Tucumán informó que el próximo lunes 17 de noviembre no se brindará atención al público en ninguna de sus dependencias ni en los Centros de Documentación Rápida.
La medida obedece a la conmemoración del Día del Registro Civil, fecha que se celebra en todo el país en reconocimiento a la labor que desarrollan las y los agentes del área en materia de documentación e identidad.
Desde el organismo provincial se comunicó que la atención al público se reanudará el martes 18 de noviembre, a partir de las 8.00, en todas las sedes y delegaciones del territorio tucumano.