Cefaleas recurrentes: ¿Por qué algunas personas sufren dolores de cabeza casi a diario?

El dolor de cabeza es una de las experiencias más incómodas y comunes del ser humano. Sin embargo, existe una brecha notable entre quienes lo sufren de forma esporádica y aquellos para quienes el dolor punzante es parte de su rutina diaria.
Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), entre el 50% y el 75% de los adultos de 18 a 65 años han sufrido cefaleas en el último año. Estamos ante un problema de salud global que no distingue fronteras ni clases sociales.
Existen personas que este escenario que resulta esporádico para algunas, es para ellas un caso de rutina. Podemos conocer personas que con una frecuencia poco espaciada sienten este malestar que las incomoda o que en otros casos aprenden a ignorar por completo, pero sin dejar de sentir su presencia.
El 80% de la población sufre de cefaleas primarias
Es pertinente resaltar que los dolores de cabeza son una condición frecuente en los adultos. La prevalencia a nivel mundial de la cefalea en adultos, a lo menos una vez en el último año, es de 50% aproximadamente (3.800 millones de personas). Entre el 50% y el 75% de los adultos entre los 18 y 65 años han sufrido de cefalea en el último año, por lo que se puede evidenciar que se trata de un problema mundial que afecta a todas las edades, razas, niveles socioeconómicos y zonas geográficas.
Las cefaleas o dolores de cabeza pueden variar según diferentes tipos. Si bien a veces pueden ser fuertes y debilitantes, la mayoría puede tratarse con analgésicos y dentro de un tiempo desaparecen. Los dolores de cabeza más frecuentes son los primarios, estos afectan al 80% de la población y se definen por ser la afección en sí, y no ser el síntoma de otra condición. Entre ellos se encuentran las migrañas y los dolores de cabeza tensionales.
Cefaleas recurrentes
La frecuencia del padecimiento de estos dolores puede estar dada por factores relacionados con el estilo de vida, con las preferencias cotidianas y las rutinas diarias. Es el caso por ejemplo del estrés. Aquellas personas que sufren de este estado de preocupación frecuentemente, pueden presentar dolores de cabeza recurrentes.
Otras causas de los dolores de cabeza repetidos pueden estar dados por la mala postura o las contracciones musculares de la cara, el cuello y el cuero cabelludo. También puede ser causado por la ingesta de ciertos alimentos, como las carnes procesadas que contienen nitratos, los cambios en el sueño o falta de sueño. El saltarse las comidas también puede desencadenar estos dolores.