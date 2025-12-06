Cefaleas recurrentes: ¿Por qué algunas personas sufren dolores de cabeza casi a diario?

El 80% de la población sufre de cefaleas primarias

Es pertinente resaltar que los dolores de cabeza son una condición frecuente en los adultos. La prevalencia a nivel mundial de la cefalea en adultos, a lo menos una vez en el último año, es de 50% aproximadamente (3.800 millones de personas). Entre el 50% y el 75% de los adultos entre los 18 y 65 años han sufrido de cefalea en el último año, por lo que se puede evidenciar que se trata de un problema mundial que afecta a todas las edades, razas, niveles socioeconómicos y zonas geográficas.