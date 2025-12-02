Revolución en Red Bull: Hadjar será piloto titular en 2026 y Tsunoda pierde su lugar en la Fórmula 1

Un cambio de ciclo y expectativas para 2026

Desde la dirección de Red Bull, Laurent Mekies elogió la evolución del japonés y valoró su aporte al crecimiento del equipo, resaltando que “su personalidad es contagiosa y es imposible no apreciarlo”. También destacó la madurez y velocidad del joven francés: “creemos que Isack puede brillar junto a Max y crear magia en la pista”. Sus palabras reflejan la apuesta a largo plazo que el grupo hace frente a una temporada que promete ser una de las más exigentes de la última década.