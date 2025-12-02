Revolución en Red Bull: Hadjar será piloto titular en 2026 y Tsunoda pierde su lugar en la Fórmula 1

Red Bull Racing oficializó que Isack Hadjar, de apenas 21 años, será el nuevo compañero de Max Verstappen a partir de 2026. El francés, que sorprendió con un notable debut en Fórmula 1 con Racing Bulls y selló un podio memorable en Países Bajos, terminó de convencer a la estructura austríaca para dar el salto al equipo principal. La escudería destacó que su promoción coincide con el profundo cambio reglamentario que afrontará la categoría el próximo año.
En el anuncio, la casa campeona del mundo remarcó que Hadjar integrará un binomio pensado para la nueva era técnica: juventud combinada con la experiencia del cuatro veces campeón. El comunicado subrayó que “el deporte experimentará la mayor transformación del reglamento en varias décadas” y que la llegada de los motores Red Bull Ford será un desafío estratégico que requiere perfiles complementarios al volante del futuro RB22.
El movimiento también reconfigura el futuro inmediato de Yuki Tsunoda, quien tuvo su última carrera como piloto titular y permanecerá como reserva en 2026. Según la nota oficial, “es hora de despedir a Yuki Tsunoda”, aunque resaltaron su trayectoria como miembro del programa júnior y sus más de 100 participaciones en la categoría. En Faenza, meanwhile, se mantienen abiertos dos asientos para Racing Bulls, con Liam Lawson bien posicionado y Arvid Lindblad en consideración pese a su cierre irregular en F-2.
Our Driver Line-up for 2026 â©ï¸@Max33Verstappen ð¤ @Isack_Hadjar— Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) December 2, 2025
Read more here ð https://t.co/mvEMyB7JC0 pic.twitter.com/1LLcYUel81
Un cambio de ciclo y expectativas para 2026
Desde la dirección de Red Bull, Laurent Mekies elogió la evolución del japonés y valoró su aporte al crecimiento del equipo, resaltando que “su personalidad es contagiosa y es imposible no apreciarlo”. También destacó la madurez y velocidad del joven francés: “creemos que Isack puede brillar junto a Max y crear magia en la pista”. Sus palabras reflejan la apuesta a largo plazo que el grupo hace frente a una temporada que promete ser una de las más exigentes de la última década.
Por su parte, Hadjar expresó su gratitud por la oportunidad y reconoció el camino recorrido desde su ingreso al programa juvenil: “he tenido muchos altibajos, pero siempre creyeron en mí”. Aseguró sentirse preparado para asumir el desafío y valoró la posibilidad de aprender directamente del campeón: “trabajar con los mejores y aprender de Max es algo que estoy deseando”. Con su ascenso, Red Bull cierra una pieza clave de su futuro inmediato y abre un nuevo capítulo en su estructura deportiva.