El llanto de Hadjar tras accidentarse en la Fórmula 1 generó polémica en Red Bull: "Fue vergonzoso"

La defensa de Schumacher para Hadjar

Ralf Schumacher también salió en defensa del piloto, asegurando que es normal sentirse afectado en un debut de esta magnitud y cuestionando la dureza de Marko. "No sé qué tiene de vergonzoso llorar. Conocemos a Helmut y sabemos que no lo dice en serio", comentó el ex piloto alemán.