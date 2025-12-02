Así fue la asunción de Alejandra Monteoliva: Milei le tomó juramento a la nueva ministra de Seguridad en la Casa Rosada

La ceremonia, que duró apenas unos minutos, fue seguida de cerca por toda la estructura del Ministerio, ya que Monteoliva tendrá a su cargo la conducción de todas las fuerzas federales en un contexto de reordenamiento político y operativo dentro del Gobierno. Su designación, además, marca el cierre de una etapa y el inicio de otra, tras la impronta que Bullrich dejó en el área.