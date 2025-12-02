Secciones
Así fue la asunción de Alejandra Monteoliva: Milei le tomó juramento a la nueva ministra de Seguridad en la Casa Rosada

Tras la salida de Patricia Bullrich, el Presidente puso en funciones a su reemplazante; se demora la jura del futuro ministro de Defensa, Carlos Presti.

Hace 5 Hs

El presidente Javier Milei encabezó este martes, en el Salón Blanco de la Casa Rosada, el acto de jura de Alejandra Monteoliva, quien asumió formalmente como nueva ministra de Seguridad de la Nación. La funcionaria llegó para suceder a Patricia Bullrich, despedida por el mandatario como “la ministra impulsora de su propia doctrina” antes de dejar el cargo para asumir su banca en el Senado.

La ceremonia, que duró apenas unos minutos, fue seguida de cerca por toda la estructura del Ministerio, ya que Monteoliva tendrá a su cargo la conducción de todas las fuerzas federales en un contexto de reordenamiento político y operativo dentro del Gobierno. Su designación, además, marca el cierre de una etapa y el inicio de otra, tras la impronta que Bullrich dejó en el área.

Bullrich, que renunció para asumir como senadora nacional, será la jefa del bloque de La Libertad Avanza en la Cámara Alta y pieza clave para la estrategia legislativa del Gobierno. Desde el 10 de diciembre, acompañará el envío de leyes que el Ejecutivo planea impulsar en sesiones extraordinarias.

Mientras tanto, continúa pendiente la jura del designado ministro de Defensa, Carlos Presti. El jefe del Ejército -que será el primer militar de alto rango en ocupar un cargo político de ministro desde 1983- deberá esperar algunos días más. La postergación responde a que el Presidente aún define cambios en la cúpula de las Fuerzas Armadas antes de oficializar su nombramiento.

