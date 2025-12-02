Secciones
La Nasa confirmó cuándo y dónde se verá el eclipse solar más largo de la historia

El fenómeno promete convertirse en uno de los eventos astronómicos más memorables del siglo.

Hace 1 Hs

La Nasa confirmó que el eclipse solar del 2 de agosto de 2027 será el eclipse total más largo de la era moderna, con un máximo de 6 minutos y 22 segundos de oscuridad completa. La extraordinaria duración se debe a que la Luna estará en su perigeo, el punto más cercano a la Tierra, lo que aumenta su tamaño aparente y extiende la sombra sobre el planeta. 

Aunque el evento será visible desde distintas regiones del hemisferio occidental, la franja de totalidad no atravesará territorio argentino. Esto significa que, desde nuestro país, solo podrá observarse el eclipse en su fase parcial, con una porción del Sol cubierta, pero sin llegar a la oscuridad total que caracteriza a un eclipse completo.

Por dónde pasará la totalidad

La sombra lunar recorrerá países de Europa, Medio Oriente y África del Norte, ofreciendo un espectáculo inolvidable para quienes se encuentren en su camino.

Entre los lugares privilegiados para verlo en su máxima expresión se encuentran:

Egipto: ciudades del norte tendrán vistas directas del eclipse total.

Arabia Saudita: la franja cruzará zonas centrales y meridionales, con algunos de los tramos más largos de oscuridad.

Sudán y Eritrea: sus áreas desérticas, con cielos despejados, ofrecerán condiciones óptimas de observación.

Yemen y Omán: regiones costeras y montañosas también estarán bajo la trayectoria de la sombra total.

Cómo seguirlo

Quienes no puedan viajar podrán disfrutarlo a través de transmisiones en vivo por internet. Para quienes deseen observarlo directamente en alguno de los países mencionados, la Nasa recuerda la importancia de utilizar protección ocular certificada, indispensable incluso durante las fases parciales del eclipse.

