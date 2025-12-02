La Nasa confirmó cuándo y dónde se verá el eclipse solar más largo de la historia

La Nasa confirmó que el eclipse solar del 2 de agosto de 2027 será el eclipse total más largo de la era moderna, con un máximo de 6 minutos y 22 segundos de oscuridad completa. La extraordinaria duración se debe a que la Luna estará en su perigeo, el punto más cercano a la Tierra, lo que aumenta su tamaño aparente y extiende la sombra sobre el planeta.