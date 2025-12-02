A los 85 años juró como abogado y ahora quiere ejercer en lo civil: la inspiradora historia del tucumano “Tigre” Sandoval

Lejos de la idea tradicional de descansar al dejar atrás la vida laboral, Sandoval hizo lo contrario. Recién jubilado, terminó el secundario. Fue entonces cuando uno de sus hijos, entre orgulloso y aliviado, le dijo: “Bueno, papá, ahora a descansar. Ya no sos el burrito de la casa”. Pero la respuesta del Tigre fue inmediata: “Cuando abran las inscripciones en la Facultad de Derecho, ahí voy a estar”.