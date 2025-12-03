Secciones
SociedadSalud

La OMS recomienda que los medicamentos para adelgazar sean de acceso global

La Organización Mundial de la Salud avaló el uso de medicamentos como Ozempic, Wegovy y Mounjaro, e instó a que sean accesibles universalmente.

SALUD. La OMS incluyó a los fármacos para la obesidad entre los esenciales. SALUD. La OMS incluyó a los fármacos para la obesidad entre los esenciales. / GOOGLE
Hace 2 Hs

Los números sobre obesidad ya no sorprenden, pero sí alarman: más de mil millones de personas viven con esta enfermedad en el mundo. En ese escenario, el anuncio de la Organización Mundial de la Salud implica un giro radical. La entidad incluyó a los tratamientos basados en GLP-1, como Ozempic, Wegovy y Mounjaro, en su lista de medicamentos esenciales. 

La otra cara de esta revolución aparece cuando se mira el acceso. Hoy sólo una de cada diez personas puede costear estos fármacos. En Argentina, la diferencia de precios es contundente: el esquema mensual más económico ronda los $130.000, mientras que las versiones importadas pueden cuadruplicar esa cifra.

La OMS reconoció el valor clínico de estas terapias, aunque aclaró que no resolverán por sí solas la crisis sanitaria. Aun así, representan una herramienta para reducir riesgos cardiovasculares, mejorar el control metabólico y acompañar cambios de hábitos. Por eso, pidió reforzar las investigaciones y sumar evidencia que amplíe la seguridad de su uso a largo plazo.

GLP-1: cómo funcionan y por qué cambiaron el tratamiento

Los GLP-1 nacieron para tratar la diabetes porque imitan la acción de una hormona que regula la insulina. Pero su recorrido llevó más lejos el impacto: también intervienen en la sensación de saciedad, en el apetito y en funciones digestivas. Con esa combinación, los especialistas comenzaron a observar descensos de peso significativos y sostenidos.

El avance no se explica sólo desde la química del medicamento. Profundiza el cambio cultural sobre la obesidad, que dejó de ubicarse en la idea de “voluntad” para reconocerse como una enfermedad crónica donde intervienen hormonas, neurotransmisores y múltiples variables biológicas. Con los GLP-1, los profesionales aseguran que muchos pacientes logran recuperar el control sobre la conducta alimentaria y trabajar desde un lugar distinto.

La OMS recordó que cerca de 3,7 millones de personas murieron en 2024 por causas vinculadas a la obesidad. Y advirtió que la cifra de personas afectadas podría duplicarse hacia el final de la década si no se amplían las estrategias de prevención y tratamiento.

Acceso, mercado y una oportunidad que no puede frenarse

Mientras los fármacos ganan presencia, el uso también crece en países como los Estados Unidos. Allí, el porcentaje de pacientes que utiliza GLP-1 se duplicó en un año y los índices de obesidad dejaron de crecer por primera vez en décadas. La visibilidad que aportan celebridades y redes sociales impulsó aún más su expansión.

El riesgo, advierte la OMS, es que esta transformación quede restringida a quienes puedan pagarla. También llamó a combatir el mercado clandestino, que ofrece imitaciones sin control sanitario.

Garantizar el acceso aparece como la condición para que esta revolución terapéutica llegue a todos y no sólo a una parte del mundo.

WHATSAPP ESTUDIANTES ¡Tu voz es importante para nosotros! Contanos sobre eventos en Tucumán; proponé temas para nuestros artículos o comentá lo que estuviste leyendo. Escribinos al WhatsApp Estudiantes de LA GACETA.
Temas Organización Mundial de la SaludEstados UnidosArgentinaJóvenes
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Un estudio alerta que casi la mitad de los jóvenes sub-25 podría sufrir trastornos alimentarios

Un estudio alerta que casi la mitad de los jóvenes sub-25 podría sufrir trastornos alimentarios

Relacionan los problemas de sueño y de autoestima con el uso temprano de las redes

Relacionan los problemas de sueño y de autoestima con el uso temprano de las redes

Las cinco páginas web claves para encontrar una beca en Europa

Las cinco páginas web claves para encontrar una beca en Europa

Cómo las nuevas generaciones están cambiando el turismo de cruceros

Cómo las nuevas generaciones están cambiando el turismo de cruceros

Nueve técnicas de estudio que funcionan, según especialistas en orientación académica

Nueve técnicas de estudio que funcionan, según especialistas en orientación académica

Lo más popular
¿Quién es el presunto narco que está en pareja con una empleada de la Legislatura y que está prófugo?
1

¿Quién es el presunto narco que está en pareja con una empleada de la Legislatura y que está prófugo?

Crimen del niño de 10 años: “Lo que pasó fue una tragedia para las dos familias”
2

Crimen del niño de 10 años: “Lo que pasó fue una tragedia para las dos familias”

Qué dicen los expertos en comportamiento sobre las personas que visten siempre de negro
3

Qué dicen los expertos en comportamiento sobre las personas que visten siempre de negro

Cruce de gritos en Diputados: tensión entre libertarios y peronistas en la sesión preparatoria
4

Cruce de gritos en Diputados: tensión entre libertarios y peronistas en la sesión preparatoria

Qué organismos del Estado tucumano serán más beneficiados con el Presupuesto 2026
5

Qué organismos del Estado tucumano serán más beneficiados con el Presupuesto 2026

El Gobierno garantizó el pago del aguinaldo antes de Navidad: ¿habrá bono de fin de año para los estatales?
6

El Gobierno garantizó el pago del aguinaldo antes de Navidad: ¿habrá bono de fin de año para los estatales?

Más Noticias
¿Quién es el presunto narco que está en pareja con una empleada de la Legislatura y que está prófugo?

¿Quién es el presunto narco que está en pareja con una empleada de la Legislatura y que está prófugo?

Qué dicen los expertos en comportamiento sobre las personas que visten siempre de negro

Qué dicen los expertos en comportamiento sobre las personas que visten siempre de negro

La iglesia San Francisco, sin cercos: cómo luce ahora el templo y qué resta para su restauración completa

La iglesia San Francisco, sin cercos: cómo luce ahora el templo y qué resta para su restauración completa

¿Cómo podés saber si tu vecino te está robando tu Wi-Fi?: el sencillo truco para descubrirlo

¿Cómo podés saber si tu vecino te está robando tu Wi-Fi?: el sencillo truco para descubrirlo

En qué consiste la Diplomatura Universitaria en Viticultura y Enología lanzada por la UNT

En qué consiste la Diplomatura Universitaria en Viticultura y Enología lanzada por la UNT

Día del Médico: ¿cuáles son las especialidades con más demanda en Argentina?

Día del Médico: ¿cuáles son las especialidades con más demanda en Argentina?

Dos provincias argentinas están bajo alerta amarilla por tormentas severas: ¿cuáles son?

Dos provincias argentinas están bajo alerta amarilla por tormentas severas: ¿cuáles son?

El tiempo en Tucumán: anuncian una jornada inestable y no descartan más lluvias

El tiempo en Tucumán: anuncian una jornada inestable y no descartan más lluvias

Comentarios