La OMS recomienda que los medicamentos para adelgazar sean de acceso global

Los números sobre obesidad ya no sorprenden, pero sí alarman: más de mil millones de personas viven con esta enfermedad en el mundo. En ese escenario, el anuncio de la Organización Mundial de la Salud implica un giro radical. La entidad incluyó a los tratamientos basados en GLP-1, como Ozempic, Wegovy y Mounjaro, en su lista de medicamentos esenciales.