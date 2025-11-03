Un robot vestido como el Chavo del 8 revolucionó las calles de México

Las redes sociales estallaron tras la aparición de un robot humanoide vestido como el Chavo del 8 que recorrió las calles de Ciudad Victoria, Tamaulipas, en México, protagonizando una escena tan insólita como divertida. El video del autómata desplazándose con sorprendente soltura, mientras un ingeniero intenta seguirle el paso, se viralizó rápidamente y desató una ola de comentarios, memes y asombro en todo el país.
La grabación, difundida originalmente por la empresa Nix-Lab, muestra al robot en plena acción acompañado de la frase “No nos deja ayudarlo a correr”, un detalle que incrementó el tono humorístico del clip. El modelo, denominado Chat-BoT, se caracteriza no solo por su vestimenta inspirada en el célebre personaje creado por Roberto Gómez Bolaños, sino también por su capacidad para moverse de manera autónoma en espacios públicos.
La repercusión fue inmediata: miles de visualizaciones, comentarios de usuarios fascinados y entusiastas de la tecnología, junto con seguidores de la cultura popular latinoamericana, convirtieron al Chat-BoT en un fenómeno viral.
Tecnología con sello tamaulipeco
Detrás de esta creación se encuentra Nix-Lab, una compañía integrada por ingenieros en mecatrónica que apuesta por el desarrollo de robots aplicados a servicios públicos, educativos y de seguridad. Su propuesta estrella, el Chat-BoT, fue presentada oficialmente durante la Feria Tamaulipas 2025, donde cientos de asistentes pudieron interactuar con el robot, tomarse fotografías y conocer de cerca su funcionamiento.
El diseño del autómata permite que cumpla funciones como recepcionista o guía turístico, interactuando con visitantes en dependencias gubernamentales, parques, el zoológico de Tamatán y el Museo Tamux. Además de su atractivo visual y su valor simbólico, su programación le permite brindar información, orientación y asistencia al público, lo que lo convierte en una herramienta útil para mejorar la experiencia de los visitantes y optimizar la atención en espacios institucionales.
Robótica para la seguridad y la vida cotidiana
La innovación de Nix-Lab no se detiene en el Chat-BoT. La empresa también ha desarrollado robots tipo “perrito”, orientados a tareas de seguridad y monitoreo. Estos dispositivos son capaces de detectar intrusos, identificar fugas de gas y registrar variaciones térmicas anormales, funciones que los convierten en aliados tecnológicos para distintos sectores.