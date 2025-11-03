Un robot vestido como el Chavo del 8 revolucionó las calles de México

El diseño del autómata permite que cumpla funciones como recepcionista o guía turístico, interactuando con visitantes en dependencias gubernamentales, parques, el zoológico de Tamatán y el Museo Tamux. Además de su atractivo visual y su valor simbólico, su programación le permite brindar información, orientación y asistencia al público, lo que lo convierte en una herramienta útil para mejorar la experiencia de los visitantes y optimizar la atención en espacios institucionales.