“Son de manual”: el técnico del equipo de “Chiqui” Tapia estalló tras la eliminación y abandonó la conferencia

La noche terminó con un clima tenso para Barracas Central. Tras la derrota por 2-0 ante Gimnasia en los cuartos de final del Torneo Clausura, Rubén Darío Insúa protagonizó una escena que rápidamente se volvió tema de discusión. El entrenador se molestó con los periodistas por no preguntarle por el arbitraje y decidió retirarse abruptamente de la conferencia de prensa, gesto que expuso su fastidio por la jugada del primer gol del "Lobo", donde todo su cuerpo técnico había reclamado offside.
La conferencia avanzaba con normalidad hasta que Insúa hizo un comentario inesperado. Ya en la parte final, expresó con enojo “¿Nadie me va a preguntar por el arbitraje? ¿No?”. Ante la ausencia de preguntas sobre ese punto, el entrenador cortó la rueda y se puso de pie para irse. Cuando un periodista intentó consultarlo, el DT respondió “No, ya pasó” y agregó mientras se tomaba la cabeza “Son de manual. Cada vez que pierde Barracas no me preguntan por el arbitraje. Me voy”.
Lo de InsÃºa es patÃ©tico. Lamentable. Hermano, te ayudaron todo el aÃ±o, cerrÃ¡ la boca. Lo Ãºnico que falta es que te hagas el ofendido porque UN DÃA no te ayudaron. Es muy triste su papel.pic.twitter.com/WtrfyWNrqr— Mateo Aymard (@Mateoaymard) December 1, 2025
El reclamo surgió a partir de la acción que abrió el marcador: a los 22 minutos, Franco Torres habilitó a Jeremías Merlo, quien filtró un pase a Manuel Panaro para convertir el 1-0. Desde el banco del "Guapo" insistieron en que Merlo estaba adelantado. Más tarde, en declaraciones a ESPN, Insúa bajó el tono y sostuvo que “el árbitro dirigió bien”, valorando que la tecnología haya corroborado que la jugada estaba habilitada.
El episodio generó reacciones en redes sociales, especialmente porque hinchas de distintos clubes recordaron posturas previas del entrenador. En otras oportunidades, cuando se discutieron fallos que favorecieron a Barracas, Insúa había minimizado el debate y apuntado a lo que consideraba “la industria del conflicto”. Ahora, una vez más, su reacción quedó en el centro de la escena.
Gimnasia avanzó y va por el clásico
Con el triunfo por 2-0, Gimnasia confirmó su boleto a semifinales, donde enfrentará a Estudiantes en una nueva edición del clásico platense. El conjunto dirigido por Fernando Zaniratto, uno de los entrenadores más destacados del último tramo del torneo, suma cinco victorias consecutivas desde la caída ante el "Pincha". La semifinal se jugará en el estadio Juan Carmelo Zerillo, con fecha probable para el domingo.