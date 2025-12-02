Secciones
DeportesFútbol

“Son de manual”: el técnico del equipo de “Chiqui” Tapia estalló tras la eliminación y abandonó la conferencia

Rubén Insúa, DT de Barracas Central, reclamó por la jugada del primer gol de Gimnasia y se retiró sin responder más preguntas.

POLÉMICO. Rubén Darío Insua se mostró molesto con los periodistas y se retiró de la conferencia. POLÉMICO. Rubén Darío Insua se mostró molesto con los periodistas y se retiró de la conferencia.
Hace 2 Hs

La noche terminó con un clima tenso para Barracas Central. Tras la derrota por 2-0 ante Gimnasia en los cuartos de final del Torneo Clausura, Rubén Darío Insúa protagonizó una escena que rápidamente se volvió tema de discusión. El entrenador se molestó con los periodistas por no preguntarle por el arbitraje y decidió retirarse abruptamente de la conferencia de prensa, gesto que expuso su fastidio por la jugada del primer gol del "Lobo", donde todo su cuerpo técnico había reclamado offside.

La conferencia avanzaba con normalidad hasta que Insúa hizo un comentario inesperado. Ya en la parte final, expresó con enojo “¿Nadie me va a preguntar por el arbitraje? ¿No?”. Ante la ausencia de preguntas sobre ese punto, el entrenador cortó la rueda y se puso de pie para irse. Cuando un periodista intentó consultarlo, el DT respondió “No, ya pasó” y agregó mientras se tomaba la cabeza “Son de manual. Cada vez que pierde Barracas no me preguntan por el arbitraje. Me voy”.

El reclamo surgió a partir de la acción que abrió el marcador: a los 22 minutos, Franco Torres habilitó a Jeremías Merlo, quien filtró un pase a Manuel Panaro para convertir el 1-0. Desde el banco del "Guapo" insistieron en que Merlo estaba adelantado. Más tarde, en declaraciones a ESPN, Insúa bajó el tono y sostuvo que “el árbitro dirigió bien”, valorando que la tecnología haya corroborado que la jugada estaba habilitada.

El episodio generó reacciones en redes sociales, especialmente porque hinchas de distintos clubes recordaron posturas previas del entrenador. En otras oportunidades, cuando se discutieron fallos que favorecieron a Barracas, Insúa había minimizado el debate y apuntado a lo que consideraba “la industria del conflicto”. Ahora, una vez más, su reacción quedó en el centro de la escena.

Gimnasia avanzó y va por el clásico

Con el triunfo por 2-0, Gimnasia confirmó su boleto a semifinales, donde enfrentará a Estudiantes en una nueva edición del clásico platense. El conjunto dirigido por Fernando Zaniratto, uno de los entrenadores más destacados del último tramo del torneo, suma cinco victorias consecutivas desde la caída ante el "Pincha". La semifinal se jugará en el estadio Juan Carmelo Zerillo, con fecha probable para el domingo.

Temas Asociación del Fútbol ArgentinoClaudio "Chiqui" TapiaClub Atlético Barracas CentralRubén Darío InsúaTorneo Clausura 2025torneo Clausura
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Marcelo Gallardo explotó tras la caída de River con Racing y anticipó anuncios clave para el miércoles

Marcelo Gallardo explotó tras la caída de River con Racing y anticipó anuncios clave para el miércoles

Boca eliminó a Argentinos, se metió en semifinales del Clausura y quedó como la última esperanza de River para jugar la Libertadores

Boca eliminó a Argentinos, se metió en semifinales del Clausura y quedó como la última esperanza de River para jugar la Libertadores

Lo más popular
Reforma política light: las papeletas abundarán, otra vez, en un cuarto oscuro bien tucumano
1

Reforma política light: las papeletas abundarán, otra vez, en un cuarto oscuro bien tucumano

Reforma electoral en Tucumán: pondrán límite a los acoples, pero seguirá el voto partidario
2

Reforma electoral en Tucumán: pondrán límite a los acoples, pero seguirá el voto partidario

El Ministerio Público Fiscal indaga cuál fue el móvil del crimen del niño de 10 años
3

El Ministerio Público Fiscal indaga cuál fue el móvil del crimen del niño de 10 años

Denuncian a tres policías por irregularidades
4

Denuncian a tres policías por irregularidades

Reforma penal: el Gobierno nacional promueve mayores penas para delitos graves
5

Reforma penal: el Gobierno nacional promueve mayores penas para delitos graves

Proyecto para San Miguel de Tucumán: “Lo que se busca es planificar la ciudad de acá a 50 años”, dijo Juri
6

Proyecto para San Miguel de Tucumán: “Lo que se busca es planificar la ciudad de acá a 50 años”, dijo Juri

Más Noticias
Fue una promesa del fútbol tucumano, cayó preso y hoy empuja el sueño de Tucumán Central

Fue una promesa del fútbol tucumano, cayó preso y hoy empuja el sueño de Tucumán Central

Mundial de Rugby 2027: qué rivales pueden tocarle a Los Pumas y cuál sería el escenario más desafiante

Mundial de Rugby 2027: qué rivales pueden tocarle a Los Pumas y cuál sería el escenario más desafiante

Chiqui Tapia declaró ingresos anuales por más de $800 millones, pero aseguró no tener ahorros

"Chiqui" Tapia declaró ingresos anuales por más de $800 millones, pero aseguró no tener ahorros

Agenda de TV del martes: Barcelona-Atlético de Madrid y Newcastle-Tottenham, lo mejor de la jornada

Agenda de TV del martes: Barcelona-Atlético de Madrid y Newcastle-Tottenham, lo mejor de la jornada

Reforma penal: el Gobierno nacional promueve mayores penas para delitos graves

Reforma penal: el Gobierno nacional promueve mayores penas para delitos graves

Reforma electoral en Tucumán: pondrán límite a los acoples, pero seguirá el voto partidario

Reforma electoral en Tucumán: pondrán límite a los acoples, pero seguirá el voto partidario

El Ministerio Público Fiscal indaga cuál fue el móvil del crimen del niño de 10 años

El Ministerio Público Fiscal indaga cuál fue el móvil del crimen del niño de 10 años

Denuncian a tres policías por irregularidades

Denuncian a tres policías por irregularidades

Comentarios