“Son de manual”: el técnico del equipo de “Chiqui” Tapia estalló tras la eliminación y abandonó la conferencia

La conferencia avanzaba con normalidad hasta que Insúa hizo un comentario inesperado. Ya en la parte final, expresó con enojo “¿Nadie me va a preguntar por el arbitraje? ¿No?”. Ante la ausencia de preguntas sobre ese punto, el entrenador cortó la rueda y se puso de pie para irse. Cuando un periodista intentó consultarlo, el DT respondió “No, ya pasó” y agregó mientras se tomaba la cabeza “Son de manual. Cada vez que pierde Barracas no me preguntan por el arbitraje. Me voy”.