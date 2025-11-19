Dónde está el buque Spiridon II con las 2.900 vacas uruguayas varadas en el mar

El carguero Spiridon II, con 2.901 vacas uruguayas a bordo, continúa navegando sin escala segura tras haber permanecido más de tres semanas varado frente al puerto turco de Bandırma. La embarcación, de bandera togolesa y construida en 1973, había partido desde Montevideo a mediados de septiembre y llegó al mar de Mármara el 22 de octubre, pero Turquía bloqueó la descarga del ganado alegando inconsistencias en la certificación sanitaria.