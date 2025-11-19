Dónde está el buque Spiridon II con las 2.900 vacas uruguayas varadas en el mar

El carguero Spiridon II, con 2.901 vacas uruguayas a bordo, continúa navegando sin escala segura tras haber permanecido más de tres semanas varado frente al puerto turco de Bandırma. La embarcación, de bandera togolesa y construida en 1973, había partido desde Montevideo a mediados de septiembre y llegó al mar de Mármara el 22 de octubre, pero Turquía bloqueó la descarga del ganado alegando inconsistencias en la certificación sanitaria.
Por qué Turquía rechazó la descarga del ganado
Las autoridades turcas argumentaron irregularidades veterinarias en una parte del lote.
Desde el gobierno uruguayo, en cambio, aseguraron que los controles sanitarios eran correctos y atribuyeron el conflicto a un desacuerdo comercial entre la empresa exportadora de Uruguay y la importadora turca.
Al no encontrar un puerto europeo dispuesto a recibir la carga, el buque se vio forzado a abandonar el Mármara sin destino claro.
Dónde está hoy el Spiridon II
Según los registros de tráfico marítimo del martes 18 de noviembre por la noche, el Spiridon II:
Ya salió del mar de Mármara,
Navega al norte de la costa de Túnez,
Avanza a 10–12 nudos,
Tiene rumbo a Montevideo,
Con fecha estimada de llegada: 14 de diciembre,
Después de haber partido de Bandırma el 9 de noviembre.
El viaje será de más de 10.000 kilómetros, en condiciones que hacen peligrar la salud del ganado.
Qué dicen las autoridades uruguayas
Marcelo Rodríguez, director de Servicios Ganaderos del MGAP, confirmó que:
“Los bovinos están en el barco retornando a Uruguay, pero en el trayecto tratarán de redireccionar los animales hacia otro mercado. Los reportes indican que están en buenas condiciones.”
Por su parte, el ministro de Ganadería, Alfredo Fratti, señaló que se trata de:
“Un negocio entre privados. Si hay mejicaneadas entre importadores y exportadores, no es responsabilidad del gobierno.”
Aun así, aclaró que Uruguay tomó intervención por bienestar animal, y que Turquía aseguró que no existe conflicto diplomático y que el próximo embarque no tendría restricciones.
Riesgo sanitario: muertes, nacimientos y un buque obsoleto
La situación a bordo del Spiridon II es cada vez más crítica. Según organizaciones de bienestar animal:
Habrían muerto al menos 58 vacas,
Nacieron unos 50 terneros,
El barco presenta hacinamiento,
Ventilación insuficiente,
Estructura limitada para viajes prolongados.
Para Marcia del Campo, experta regional y expresidenta del INBA:
“La salud y la sobrevivencia están en juego. Esto afecta la reputación internacional de Uruguay.”
Las características del Spiridon II y las dudas sobre su idoneidad
El buque, de más de 50 años, cuenta con:
97 metros de eslora,
16 de manga,
3.798 GT y 4.054 toneladas DWT.
Aunque entra en los estándares mínimos para transporte de ganado vivo, no garantiza ventilación, espacio ni condiciones óptimas para mantener la salud de casi 3.000 animales en un viaje tan prolongado.
Impacto internacional y riesgos para Uruguay
El episodio ya encendió alarmas en:
organismos de bienestar animal,
autoridades sanitarias,
mercados internacionales exigentes.
Si el barco regresa con altas pérdidas animales o con el lote deteriorado, podría afectar:
negociaciones comerciales,
estándares fitosanitarios con la Unión Europea y el Reino Unido,
la reputación de Uruguay como país exportador confiable.
Qué pasará al llegar a Uruguay
Cuando el Spiridon II arribe al puerto, se abrirá un capítulo clave:
inspecciones sanitarias obligatorias,
decisiones sobre el destino del lote,responsabilidades de la empresa exportadora,
evaluación de las condiciones de bienestar animal,
revisión de los procedimientos aplicados en este caso.
Un viaje que expone fallas y tensiones en la exportación de ganado vivo
Mientras el Spiridon II avanza hacia el Atlántico, la crisis deja en evidencia:
los límites logísticos de embarcaciones antiguas,
la necesidad de estándares más estrictos,
la vulnerabilidad del modelo de exportación de animales vivos,
los riesgos reputacionales para Uruguay.
El estado final del lote y las decisiones que tomen las autoridades marcarán el desenlace de uno de los episodios más delicados que enfrenta la cadena ganadera uruguaya en años.