La contundente respuesta de Esteban Bullrich a Nicolás Márquez, biógrafo de Javier Milei

Inmediatamente después de su posteo, Márquez recibió mensajes de repudio. Horas después, el autor de "Milei, la revolución que no vieron venir" pidió disculpas: "Ok. Asumo que no hubo un aluvión de malos intérpretes sino lisa y llanamente un mal mensaje mío. Nunca me gustó la gestión de Macri y mucho menos la educación woke a cargo de Esteban Bullrich. Dicho esto, lamento profundamente el maltrago que padece, el cual podría padecer cualquiera de nosotros".