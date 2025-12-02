Secciones
Aguinaldo en Tucumán: el cronograma de pago completo para la administración pública

Los estatales de la provincia comenzarán a cobrar a partir del 18 de diciembre, según anunció el Gobierno.

Hace 4 Hs

El Gobierno de Tucumán dio a conocer el calendario oficial para el pago del Sueldo Anual Complementario (SAC), correspondiente a la segunda mitad del año. El cronograma de cobro de aguinaldo se extenderá durante tres días e incluye a todos los trabajadores de la administración pública provincial, organismos descentralizados, entes autárquicos, municipios, comunas y jubilados fuera de convenio.

Jueves 18 de diciembre

- El primer día de pago estará dedicado a los siguientes sectores:

- Sistema Provincial de Salud (Siprosa)

- Seguridad (Departamento General de Policía y Dirección General de Institutos Penales)

- Instituto de Previsión y Seguridad Social de Tucumán

- Estación Experimental Obispo Colombres

- Instituto Provincial de Lucha Contra el Alcoholismo

- Instituto Provincial de la Vivienda

- Sociedad Aguas del Tucumán

Viernes 19 de diciembre

- El segundo día se abonará a los siguientes organismos y reparticiones:

- Educación – Establecimientos Provinciales (Escuelas Provinciales – Rep. 18 / Escuelas Secundarias Transferidas Rep. 25, Rep. 26 y Rep. 27)

- Administración Central

- Defensoría del Pueblo

- Poder Judicial (Centro Judicial Concepción, Centro Judicial Monteros, Corte Suprema de Justicia y Justicia de Paz Legal)

- Ministerio Público Fiscal

- Ministerio Pupilar y de la Defensa

- Poder Legislativo

- Tribunal de Cuentas

- Tribunal Fiscal de Apelación

Sábado 20 de diciembre

- El pago concluirá el sábado, con la inclusión de:

- Municipios del Interior

- Comunas Rurales

- Jubilados fuera de Convenio

- Renta Vitalicia – Héroes de Malvinas

- Asignaciones Ex-Empleados Talleres de Tafí Viejo

- Dirección Provincial de Vialidad (D.P.V.)

- Dirección de Recursos Hídricos

- Ente Autárquico Tucumán Turismo

- Ente Cultural de Tucumán

- Instituto Provincial de Acción Cooperativa y Mutual (Ipacym)

- Servicio Provincial de Agua Potable y Saneamiento (Sepapys)

- Ente Único de Regulación de Servicios Públicos Provinciales (Ersept)

- Instituto de Desarrollo Productivo

- Ente de Infraestructura Comunitaria

- Instituto de Promoción del Azúcar y el Alcohol

- Ente Autárquico Teatro Mercedes Sosa

- Educación – Establecimientos Públicos de Gestión Privada (Privados Primarios, Secundarios y Terciarios Transferidos)

