Aguinaldo en Tucumán: el cronograma de pago completo para la administración pública

El Gobierno de Tucumán dio a conocer el calendario oficial para el pago del Sueldo Anual Complementario (SAC), correspondiente a la segunda mitad del año. El cronograma de cobro de aguinaldo se extenderá durante tres días e incluye a todos los trabajadores de la administración pública provincial, organismos descentralizados, entes autárquicos, municipios, comunas y jubilados fuera de convenio.