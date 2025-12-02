Aguinaldo en Tucumán: el cronograma de pago completo para la administración pública

El Gobierno de Tucumán dio a conocer el calendario oficial para el pago del Sueldo Anual Complementario (SAC), correspondiente a la segunda mitad del año. El cronograma de cobro de aguinaldo se extenderá durante tres días e incluye a todos los trabajadores de la administración pública provincial, organismos descentralizados, entes autárquicos, municipios, comunas y jubilados fuera de convenio.
Jueves 18 de diciembre
- El primer día de pago estará dedicado a los siguientes sectores:
- Sistema Provincial de Salud (Siprosa)
- Seguridad (Departamento General de Policía y Dirección General de Institutos Penales)
- Instituto de Previsión y Seguridad Social de Tucumán
- Estación Experimental Obispo Colombres
- Instituto Provincial de Lucha Contra el Alcoholismo
- Instituto Provincial de la Vivienda
- Sociedad Aguas del Tucumán
Viernes 19 de diciembre
- El segundo día se abonará a los siguientes organismos y reparticiones:
- Educación – Establecimientos Provinciales (Escuelas Provinciales – Rep. 18 / Escuelas Secundarias Transferidas Rep. 25, Rep. 26 y Rep. 27)
- Administración Central
- Defensoría del Pueblo
- Poder Judicial (Centro Judicial Concepción, Centro Judicial Monteros, Corte Suprema de Justicia y Justicia de Paz Legal)
- Ministerio Público Fiscal
- Ministerio Pupilar y de la Defensa
- Poder Legislativo
- Tribunal de Cuentas
- Tribunal Fiscal de Apelación
Sábado 20 de diciembre
- El pago concluirá el sábado, con la inclusión de:
- Municipios del Interior
- Comunas Rurales
- Jubilados fuera de Convenio
- Renta Vitalicia – Héroes de Malvinas
- Asignaciones Ex-Empleados Talleres de Tafí Viejo
- Dirección Provincial de Vialidad (D.P.V.)
- Dirección de Recursos Hídricos
- Ente Autárquico Tucumán Turismo
- Ente Cultural de Tucumán
- Instituto Provincial de Acción Cooperativa y Mutual (Ipacym)
- Servicio Provincial de Agua Potable y Saneamiento (Sepapys)
- Ente Único de Regulación de Servicios Públicos Provinciales (Ersept)
- Instituto de Desarrollo Productivo
- Ente de Infraestructura Comunitaria
- Instituto de Promoción del Azúcar y el Alcohol
- Ente Autárquico Teatro Mercedes Sosa
- Educación – Establecimientos Públicos de Gestión Privada (Privados Primarios, Secundarios y Terciarios Transferidos)