Cuál es el motivo por el que pueden multar con más de $3 millones

¿Cuál es la multa que puede llegar a costar $3 millones?

El castigo más severo está dirigido a los conductores que circulen a una rapidez extrema en las vías porteñas. En noviembre, en CABA, los automovilistas que superen la barrera de los 140 km/h podrán recibir una infracción que alcance los $3.194.000. La ubicación donde se detecta la falta resulta importante, pues no es igual ir a esa rapidez en una avenida con un máximo de 60 km/h que en una autopista con un límite de 100 km/h.