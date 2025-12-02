Secciones
Cuál es el motivo por el que pueden multar con más de $3 millones

El monto final depende del lugar de circulación y de cuánto se haya superado el máximo registrado.

LA GACETA
Por LA GACETA Hace 4 Hs

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), las multas de tránsito se evalúan bajo un estricto sistema que clasifica las faltas como leves o graves. Exceder el límite de velocidad permitido constituye una falta de tránsito sumamente seria en Argentina. Esta violación de las normas vehiculares en la capital argentina conlleva la posibilidad de recibir la sanción económica más alta contemplada en el código.

La severidad de la penalización monetaria varía enormemente. El monto final depende del lugar de circulación y de cuánto se haya superado el máximo registrado. En un detallado artículo, Infobae detalla que las faltas más graves no solo involucran multas elevadas, sino que además podrían conducir a la inhabilitación temporal o definitiva de la licencia de conducir.

¿Cuál es la multa que puede llegar a costar $3 millones?

El castigo más severo está dirigido a los conductores que circulen a una rapidez extrema en las vías porteñas. En noviembre, en CABA, los automovilistas que superen la barrera de los 140 km/h podrán recibir una infracción que alcance los $3.194.000. La ubicación donde se detecta la falta resulta importante, pues no es igual ir a esa rapidez en una avenida con un máximo de 60 km/h que en una autopista con un límite de 100 km/h.

El rango de las posibles multas por exceder la velocidad máxima es amplio, extendiéndose desde los $319.400 hasta multiplicar por diez esa cifra, superando los tres millones de pesos. Para mantener el valor actualizado acorde a la variación de los precios, CABA establece estas infracciones mediante las Unidades Fijas (UF). La multa por exceso de velocidad máxima puede fluctuar entre 400 a 4.000 UF, según la magnitud de la falta. El valor de cada Unidad Fija es de $798,51, cifra que estará vigente hasta el 2 de marzo de 2026.

Listado de las infracciones más costosas

Las faltas de tránsito graves, aparte de una sanción monetaria, pueden implicar la pérdida de 10 puntos en la Licencia Nacional de Conducir, según la actualización de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV). A continuación, se detallan las infracciones con los montos más altos vigentes en noviembre, basados en el esquema de Unidades Fijas:

-Violar límite de velocidad máximo, circulando a más de 140 km/h, en cualquier vía (desde 400 a 4.000 UF): Desde $319.404 hasta $3.194.040.

-Violar un semáforo (desde 300 UF hasta 1500 UF): Desde $239.553 hasta $1.197.765.

-Estacionar en sitios reservados para vehículos de personas con necesidades especiales o rampas para personas con movilidad reducida (300 UF): $239.553.

-Enviar mensajes de texto (200 UF): $159.702.

-Facilitar el vehículo a un menor (200 UF): $159.702.

-No uso del cinturón de seguridad (100 UF): $79.851.

-Uso del celular (100 UF): $79.851.

