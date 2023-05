Cuál es la provincia que multa a los conductores por tomar mate en el auto

Si bien no hay una normativa que lo prohíba exactamente en el apartado ‘Reglas Generales de Conducción’, por lo que en principio no se podría multar a un conductor por tomar mate, si se podría sancionar por no manejar con ambas manos sobre el volante. A pesar de todo, existe una provincia en la que sí se tiene registro de conductores infraccionados por hacerlo.