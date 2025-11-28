Multas en Brasil 2026: las infracciones más comunes entre turistas y cuánto cuesta cada una

¿Pueden impedirte salir de Brasil por multas impagas?

Sí. Dependiendo de la infracción y el monto adeudado, en algunos casos los controles de aduana pueden exigir el pago de la multa antes de permitir la salida del país. No todas las multas implican retención del vehículo o sanciones más graves, pero conviene verificar si hay alguna deuda pendiente antes de emprender el regreso.