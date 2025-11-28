Secciones
SociedadActualidad

Multas en Brasil 2026: las infracciones más comunes entre turistas y cuánto cuesta cada una

Las multas no se envían por correo electrónico y deben pagarse dentro del país.

stos son los precios de las multas de tránsito en Brasil. stos son los precios de las multas de tránsito en Brasil. Foto: Pexels.
LA GACETA
Por LA GACETA 28 Noviembre 2025

Viajar a Brasil en auto es una de las opciones más elegidas por turistas argentinos, sobre todo en temporada alta. Pero antes de cruzar la frontera, conviene conocer las multas de tránsito en Brasil, sus precios en reales y cuánto equivalen en pesos argentinos al tipo de cambio actual —para evitar sorpresas desagradables al regresar.

Las autoridades brasileñas aplican controles constantes de velocidad, sistemas de cámaras y operativos en rutas y ciudades. Las multas no se envían por correo electrónico y deben pagarse dentro del país.

A continuación, el listado actualizado con las principales infracciones, sus costos en reales, y su equivalente estimado en pesos argentinos.

Multas más comunes en Brasil y sus precios

InfracciónMonto en reales (≈)Equivalente estimado en pesos argentinos*

Exceso de velocidad (mínimo)R$ 130≃ ARS 35.500

Exceso de velocidad (máximo)R$ 880≃ ARS 240.000

Estacionamiento indebidoR$ 195≃ ARS 53.000

Pasar un semáforo en rojoR$ 293≃ ARS 80.100

Falta de documentación del vehículoR$ 195≃ ARS 53.000

No usar cinturón de seguridadR$ 195≃ ARS 53.000

Uso del celular al volanteR$ 293≃ ARS 80.100

Conducir bajo efectos del alcoholR$ 2.934≃ ARS 800.000

Otras faltas menores (por ejemplo: quedarse sin combustible / conducir con una mano)R$ 130≃ ARS 35.500

Manejar con ojotas o descalzo / llevar objetos sueltos / faltas de R$ 195R$ 195≃ ARS 53.000

Tocar bocina innecesariamente (entre 22 y 6)R$ 88≃ ARS 24.000

Salpicar peatones con agua acumuladaR$ 130≃ ARS 35.500

Cálculos aproximados al tipo de cambio de 1 BRL = ARS 272,8 (referencia 27-11-2025).

Multas poco conocidas que sorprenden a los turistas

Además de las infracciones clásicas, el sistema brasileño sanciona conductas que muchos visitantes desconocen, lo que puede generar multas inesperadas:

Quedarse sin combustible — R$ 130 (≈ ARS 35.500)

Conducir usando solo una mano (salvo maniobras) — R$ 130 (≈ ARS 35.500)

Manejar con ojotas o descalzo — R$ 195 (≈ ARS 53.000)

Llevar objetos sueltos en el asiento trasero — R$ 195 (≈ ARS 53.000)

Tocar bocina sin necesidad entre las 22 y las 6 — R$ 88 (≈ ARS 24.000)

Salpicar a peatones al pasar por agua acumulada — R$ 130 (≈ ARS 35.500)

¿Pueden impedirte salir de Brasil por multas impagas?

Sí. Dependiendo de la infracción y el monto adeudado, en algunos casos los controles de aduana pueden exigir el pago de la multa antes de permitir la salida del país. No todas las multas implican retención del vehículo o sanciones más graves, pero conviene verificar si hay alguna deuda pendiente antes de emprender el regreso.

Consejos para viajeros argentinos que manejan en Brasil

Consultá el tipo de cambio el día que vas a viajar o pagar, ya que la cotización del real suele variar.

Conservá comprobantes de pago de multas —algunos municipios exigen que se abonen en Brasil y entreguen recibo.

Respetá los límites de velocidad, señales de tránsito, zonas de estacionamiento y normas de seguridad, no solo por evitar multas, sino por tu seguridad y la de otros.

Si vas en auto alquilado o con documentación extranjera, revisá que todos los papeles estén en regla antes de iniciar el viaje.

Equivalencia en pesos argentinos (valor estimado al 27-11-2025)

La tabla anterior permite hacerse una idea clara de cuánto puede salir una multa en moneda local. Esto ayuda a los turistas argentinos a dimensionar el costo real de una infracción antes de manejar en Brasil —y planificar con anticipación.

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Fórmula 1 en Qatar: a qué hora corre Franco Colapinto en el GP de Lusail
1

Fórmula 1 en Qatar: a qué hora corre Franco Colapinto en el GP de Lusail

Grupo ECIPSA entregó un nuevo edificio Natania en Tucumán y se prepara para cerrar el año con más de 500 entregas
2

Grupo ECIPSA entregó un nuevo edificio Natania en Tucumán y se prepara para cerrar el año con más de 500 entregas

Abril Sosa adelanta en CiTá los temas de su nuevo disco
3

Abril Sosa adelanta en CiTá los temas de su nuevo disco

En el Centro Virla sonarán los mejores temas de Fito Páez
4

En el Centro Virla sonarán los mejores temas de Fito Páez

Los valses de Strauss que se bailan en los casamientos
5

Los valses de Strauss que se bailan en los casamientos

Centro Cultural Rougés: planteo expandido que excede lo escénico
6

Centro Cultural Rougés: planteo expandido que excede lo escénico

Más Noticias
Multas por tomar mate y manejar: qué provincias las aplican y cuánto deberías pagar

Multas por tomar mate y manejar: qué provincias las aplican y cuánto deberías pagar

Hay alerta amarilla por tormentas y sigue el calor intenso: estas son las provincias afectadas

Hay alerta amarilla por tormentas y sigue el calor intenso: estas son las provincias afectadas

La carrera universitaria más ignorada y que es cada vez más demandada en el mercado laboral

La carrera universitaria más ignorada y que es cada vez más demandada en el mercado laboral

Rige la alerta amarilla por lluvias, tormentas y calor intenso en seis provincias del país: ¿cuáles son?

Rige la alerta amarilla por lluvias, tormentas y calor intenso en seis provincias del país: ¿cuáles son?

Quiénes recibirán el bono de $300.000 que pagará Anses antes de fin de mes

Quiénes recibirán el bono de $300.000 que pagará Anses antes de fin de mes

Banco Nación: de cuánto sería la cuota mensual por un crédito hipotecario de $77 millones

Banco Nación: de cuánto sería la cuota mensual por un crédito hipotecario de $77 millones

Vientos intensos y temperaturas extremas: siete provincias se encuentran bajo alerta meteorológica amarilla

Vientos intensos y temperaturas extremas: siete provincias se encuentran bajo alerta meteorológica amarilla

Feriado del 24 de noviembre: cómo será la atención de comercios y servicios municipales

Feriado del 24 de noviembre: cómo será la atención de comercios y servicios municipales

Comentarios