Multas en Brasil 2026: las infracciones más comunes entre turistas y cuánto cuesta cada una

Viajar a Brasil en auto es una de las opciones más elegidas por turistas argentinos, sobre todo en temporada alta. Pero antes de cruzar la frontera, conviene conocer las multas de tránsito en Brasil, sus precios en reales y cuánto equivalen en pesos argentinos al tipo de cambio actual —para evitar sorpresas desagradables al regresar.
Las autoridades brasileñas aplican controles constantes de velocidad, sistemas de cámaras y operativos en rutas y ciudades. Las multas no se envían por correo electrónico y deben pagarse dentro del país.
A continuación, el listado actualizado con las principales infracciones, sus costos en reales, y su equivalente estimado en pesos argentinos.
Multas más comunes en Brasil y sus precios
InfracciónMonto en reales (≈)Equivalente estimado en pesos argentinos*
Exceso de velocidad (mínimo)R$ 130≃ ARS 35.500
Exceso de velocidad (máximo)R$ 880≃ ARS 240.000
Estacionamiento indebidoR$ 195≃ ARS 53.000
Pasar un semáforo en rojoR$ 293≃ ARS 80.100
Falta de documentación del vehículoR$ 195≃ ARS 53.000
No usar cinturón de seguridadR$ 195≃ ARS 53.000
Uso del celular al volanteR$ 293≃ ARS 80.100
Conducir bajo efectos del alcoholR$ 2.934≃ ARS 800.000
Otras faltas menores (por ejemplo: quedarse sin combustible / conducir con una mano)R$ 130≃ ARS 35.500
Manejar con ojotas o descalzo / llevar objetos sueltos / faltas de R$ 195R$ 195≃ ARS 53.000
Tocar bocina innecesariamente (entre 22 y 6)R$ 88≃ ARS 24.000
Salpicar peatones con agua acumuladaR$ 130≃ ARS 35.500
Cálculos aproximados al tipo de cambio de 1 BRL = ARS 272,8 (referencia 27-11-2025).
Multas poco conocidas que sorprenden a los turistas
Además de las infracciones clásicas, el sistema brasileño sanciona conductas que muchos visitantes desconocen, lo que puede generar multas inesperadas:
Quedarse sin combustible — R$ 130 (≈ ARS 35.500)
Conducir usando solo una mano (salvo maniobras) — R$ 130 (≈ ARS 35.500)
Manejar con ojotas o descalzo — R$ 195 (≈ ARS 53.000)
Llevar objetos sueltos en el asiento trasero — R$ 195 (≈ ARS 53.000)
Tocar bocina sin necesidad entre las 22 y las 6 — R$ 88 (≈ ARS 24.000)
Salpicar a peatones al pasar por agua acumulada — R$ 130 (≈ ARS 35.500)
¿Pueden impedirte salir de Brasil por multas impagas?
Sí. Dependiendo de la infracción y el monto adeudado, en algunos casos los controles de aduana pueden exigir el pago de la multa antes de permitir la salida del país. No todas las multas implican retención del vehículo o sanciones más graves, pero conviene verificar si hay alguna deuda pendiente antes de emprender el regreso.
Consejos para viajeros argentinos que manejan en Brasil
Consultá el tipo de cambio el día que vas a viajar o pagar, ya que la cotización del real suele variar.
Conservá comprobantes de pago de multas —algunos municipios exigen que se abonen en Brasil y entreguen recibo.
Respetá los límites de velocidad, señales de tránsito, zonas de estacionamiento y normas de seguridad, no solo por evitar multas, sino por tu seguridad y la de otros.
Si vas en auto alquilado o con documentación extranjera, revisá que todos los papeles estén en regla antes de iniciar el viaje.
Equivalencia en pesos argentinos (valor estimado al 27-11-2025)
La tabla anterior permite hacerse una idea clara de cuánto puede salir una multa en moneda local. Esto ayuda a los turistas argentinos a dimensionar el costo real de una infracción antes de manejar en Brasil —y planificar con anticipación.