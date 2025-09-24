Los contribuyentes de la capital podrán pagar el CISI por débito automático

La Municipalidad de San Miguel de Tucumán habilitó un sistema abierto de débito automático para el pago de las Contribuciones que Inciden sobre los Inmuebles (CISI). Los contribuyentes podrán adherir tarjetas de débito de cualquier entidad bancaria a esta opción y recibirán a cambio un 20% de descuento en el importe total. El objetivo es ofrecer facilidades financieras al ciudadano y combatir la morosidad en el pago de los tributos municipales.
La disposición se confirmó la semana pasada a través del Boletín Oficial (BO) municipal. Allí se valida el acuerdo celebrado entre el municipio y el Banco Macro “a los fines de brindar un servicio que es requerido por aquellos usuarios/contribuyentes que buscan la eficiencia y automaticidad de sus pagos, contribuyendo de esta manera a hacer más eficiente la recaudación de los tributos municipales”, dice el decreto N° 0473.
El trámite debe realizarse de manera presencial en la sede de la Dirección de Ingresos Municipales (24 de Septiembre 334). Los interesados deberán rellenar un formulario y acreditar la titularidad o el poder del inmueble; para adherir una tarjeta de débito se requiere el número de CBU. Una vez incorporados, los ciudadanos podrán acceder a la rebaja del 20%.
Actualmente, el sistema por el cual el saldo se debita automáticamente de la cuenta bancaria solo está disponible para el CISI. Para los otros tributos se ofrece el pago manual con efectivo, Código QR, débito o crédito a través del sitio web o de manera presencial. Además, la página online ofrece canales virtuales de comunicación por número de teléfono o dirección de correo electrónico.
La subsecretaria de Ingresos Municipales, Fernanda Herrera, explicó que la Municipalidad implementa distintos sistemas y métodos de pago con el propósito de “darle facilidad al vecino contribuyente para que pueda cumplir con sus tributos, de acuerdo a la situación delicada económica que estamos atravesando, y también para que evitemos la morosidad”.
La funcionaria indicó que la incorporación de distintos medios de pago (Código QR y tarjetas de débito y crédito de todos los bancos y billeteras virtuales), sumado al plan de facilidad de pago y a la última adhesión con el débito automático han generado una buena respuesta de parte de los vecinos, con indicadores que se miden frecuentemente para evaluar resultados y aceptación. “Damos distintas alternativas para que el contribuyente pueda cumplir con sus obligaciones”, señaló.
Comisión
Según el convenio efectuado entre el Banco Macro y la Intendencia que dirige Rossana Chahla, la entidad bancaria se cobrará un 1% de comisión por cada transacción, con un mínimo de $20, y deberá efectuar los depósitos correspondientes a las recaudaciones dentro de las 48 horas subsiguientes, sin que el plazo pueda extenderse por un término superior a siete días hábiles.
Además de transferir a la cuenta de Rentas Generales los montos recaudados, el banco deberá informar sobre la rendición de los pagos realizados para su incorporación a los informes de recaudación.
Las bases del acuerdo fueron establecidas según un informe emitido por el Departamento Auditoría de la DIM y otro emitido por Contaduría General, y siguiendo con la Ordenanza de Contabilidad N° 570/80.
La DIM atiende de lunes a viernes de 8 a 13 horas. También se pueden realizar consultas por teléfono o correo electrónico, o de manera virtual a través del sitio web www.dimsmt.gob.ar y/o domicilio fiscal electrónico.
Planes de pagos con descuentos
La Municipalidad de San Miguel de Tucumán ofrece distintos planes de facilidad de pago para los contribuyentes que mantengan deudas en sus boletas de tributos municipales. La alternativa solo puede solicitarse de manera presencial, y estará vigente hasta fines de este mes.
La Dirección de Ingresos Municipales (DIM) ofrece un 30% de descuento a la deuda total pagando de contado, o hasta en seis cuotas con tarjeta con el interés de financiación. Asimismo, el contribuyente puede elegir la opción de pagar de entre siete a 12 cuotas con un 20% de descuento, o de 13 a 18 con un 10% de bonificación. En tanto, también está disponible la opción de abonar sin descuento el total de las deudas desde 19 a 30 cuotas con tarjeta.
El sitio web de la DIM establece que para recibir el plan de facilidad de pago, el contribuyente deberá estar registrado en el sistema informático de la repartición presentando la fotocopia de su DNI.
De no ser así -explica la página- el solicitante deberá presentar, según corresponda, copia del poder correspondiente (apoderado), formulario F13 (autorizado) o contrato social de donde surja la designación del socio gerente o del representante legal (persona jurídica). La oficina ubicada en 24 de septiembre 334 atiende de lunes a viernes de 8 a 13 horas.
Boletas digitales: problema resuelto
Los problemas reportados recientemente en la página web de la Dirección de Ingresos Municipales (DIM) fueron resueltos. Una falla en el sistema había provocado que los usuarios no pudieran ingresar al portal para emitir las boletas digitales de los tributos municipales.
Según se informó, se trató de un inconveniente extraordinario que se mantuvo por menos de 72 horas y que fue solucionado a la brevedad.
La DIM cuenta con otros medios habilitados para la atención. La sede de la repartición está ubicada en 24 de Septiembre 334 y atiende de lunes a viernes, de 8 a 13 horas. Además, la página exhibe otros canales de comunicación: para trámites por el CISI, está disponible el número de Whatsapp 3813647176 y el mail dimpropiedades@smt.gob.ar, para la habilitación de negocios, el número es 3813647186 y el correo dimshn@smt.gob.ar, y para bajas en el TEM, se puede enviar mensajes de Whatsapp a 3813647207 o a dimfiscalizacion@smt.gob.ar.