Los contribuyentes de la capital podrán pagar el CISI por débito automático

La Dirección de Ingresos Municipales (DIM) ofrece un 30% de descuento a la deuda total pagando de contado, o hasta en seis cuotas con tarjeta con el interés de financiación. Asimismo, el contribuyente puede elegir la opción de pagar de entre siete a 12 cuotas con un 20% de descuento, o de 13 a 18 con un 10% de bonificación. En tanto, también está disponible la opción de abonar sin descuento el total de las deudas desde 19 a 30 cuotas con tarjeta.