Operativo "Felices Fiestas": “Tenemos los índices de inseguridad más bajos de la historia”, aseguró Jaldo

Estadísticas oficiales y nuevos operativos

El ministro de Seguridad, Eugenio Agüero Gamboa, respaldó las cifras difundidas por el Ejecutivo. “Son estadísticas que venimos manejando no solo nosotros, sino también el Ministerio de Seguridad de la Nación y el Ministerio Público Fiscal”, explicó. Indicó que los registros provienen de cargas automáticas y relevamientos policiales, y que esa base estadística permitió identificar una baja tanto en los hechos delictivos como en los secuestros realizados durante operativos.