Operativo "Felices Fiestas": “Tenemos los índices de inseguridad más bajos de la historia”, aseguró Jaldo

Durante el lanzamiento del operativo "Felices Fiestas", el gobernador Osvaldo Jaldo presentó un balance del primer tramo de su gestión y sostuvo que los datos oficiales muestran una mejora histórica en materia de seguridad. “Tenemos índices concretos para demostrar que hemos mejorado la seguridad en la provincia de Tucumán”, afirmó ante los efectivos presentes.
Según detalló, los homicidios se redujeron un 40% en 2025 en comparación con 2024 y los delitos descendieron un 30% en el mismo período. “Tenemos los índices más bajos de los últimos 25 años”, dijo. El mandatario remarcó además que la Policía cumplió con los objetivos institucionales previstos para estos dos primeros años de administración.
Dirigiéndose a los miembros de la fuerza, destacó su labor y el rol social que desempeñan. “Los tucumanos tienen que saber que ustedes arriesgan la vida”, expresó, y reconoció también el compromiso de las familias de cada agente. “Ubicamos a la Policía en el lugar institucional que correspondía para que cumpla sus funciones”, explicó.
El gobernador aseguró que el Estado mantuvo el control territorial en toda la provincia y enfatizó. “Acá en Tucumán no hay tierras ocupadas por narcos”. En esa línea, planteó como meta profundizar la lucha contra el narcotráfico. “Queremos llegar al año 27 sin droga en Tucumán”, dijo, y reveló que recibió amenazas. “Cuanto más nos amenacen, más vamos a ir al frente”.
Estadísticas oficiales y nuevos operativos
El ministro de Seguridad, Eugenio Agüero Gamboa, respaldó las cifras difundidas por el Ejecutivo. “Son estadísticas que venimos manejando no solo nosotros, sino también el Ministerio de Seguridad de la Nación y el Ministerio Público Fiscal”, explicó. Indicó que los registros provienen de cargas automáticas y relevamientos policiales, y que esa base estadística permitió identificar una baja tanto en los hechos delictivos como en los secuestros realizados durante operativos.
El funcionario señaló que la planificación se amplió con nuevos dispositivos de prevención. “El operativo 'Felices Fiestas' va a traer nuevas acciones, así como apareció el operativo Apacho. Habrá otros operativos que se van a ir viendo a través del accionar”, adelantó.
Agüero Gamboa destacó el trabajo coordinado de las distintas áreas de seguridad y la presencia territorial de la fuerza. “Caminamos las calles, trabajamos con los ciudadanos y vemos dónde hay que reforzar. Los escuchamos y ajustamos”, afirmó. Además, sostuvo que el accionar policial recibió reconocimiento a nivel provincial y nacional. “El objetivo ha sido cumplido este año y el nuevo es redoblar esfuerzos para sostener y mejorar los resultados”, concluyó.
Respaldos y mejoras en la fuerza
El jefe de Policía, Joaquín Girvau, resaltó el apoyo del Poder Ejecutivo a la institución. “Este gobernador viene apoyando a la fuerza desde el momento que asumimos”, dijo. Recordó especialmente las mejoras salariales: “Este gobernador fue el que reivindicó la situación salarial de la policía luego de 40 años. Hubo una mejora sustancial en el salario del policía”.
Girvau mencionó también ascensos, incorporación de móviles, armamento, equipamiento y capacitaciones. “Es una persona que apoya profundamente a la policía porque quiere un Tucumán seguro. Recorre el interior y conoce el territorio”, señaló. Aseguró que ese acompañamiento se reflejó en los resultados: “Estos son los frutos en narcotráfico, narcomenudeo y detenciones. Tenemos un gobernador presente y eso es bueno”.