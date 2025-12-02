Denuncian a tres policías por irregularidades

El abogado explicó que su pupilo adquirió el vehículo en 2021 y que, cuando estaba a nombre del dueño anterior, la camioneta sí había tenido un pedido de secuestro por una deuda fiscal, pero que actualmente no estaba vigente. “Entiendo que quizás al buscar la patente en su base de datos figuró el pedido de secuestro, pero no tenían ninguna orden de llevarla. Lo que tendrían que haber hecho, en todo caso, era presentar un informe al Juzgado Federal notificando que habían ubicado la camioneta y ahí pedir la orden de secuestro; no actuar ellos por anticipado y mucho menos retener a alguien en contra de su voluntad e incomunicado durante tantas horas”, sostuvo.