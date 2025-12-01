El comercio advierte sobre el avance de la informalidad en Tucumán

Dentro de las cuatro avenidas han sido relevados unos 7.500 locales, de acuerdo con la Cámara. En ese marco, hay casos de comerciantes que pasaron de pagar $2,5 millones a $5 millones, y otros que saltaron a $6 millones o más, según el relevamiento privado. En zonas de gran circulación, donde se supone que un local bien ubicado garantizaría ventas, la ecuación no cierra: “El comerciante te dice: ‘Si tengo venta, pago; pero no hay venta’”, relató la dirigente.