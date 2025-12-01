Secciones
DeportesFútbol

Gimnasia eliminó a Barracas y ahora va por Estudiantes en la semifinal

Con el arquero Insfrán como la gran figura, el "Lobo" ganó por 2 a 0 y jugará el clásico platense por un lugar en la gran final.

Gimnasia eliminó a Barracas y ahora va por Estudiantes en la semifinal
Carlos Chirino
Por Carlos Chirino Hace 2 Hs

Gimnasia y Esgrima La Plata se metió en las semifinales del torneo Clausura tras derrotar 2-0 a Barracas Central en un partido intenso, disputado y con momentos de alta tensión. El “Lobo” logró imponer condiciones desde la primera etapa, en la que abrió el marcador y se mostró más ordenado en ambas áreas. Sin embargo, la ventaja estuvo lejos de darle tranquilidad: Barracas reaccionó rápido y comenzó a exigir a la defensa platense con avances profundos y remates de media distancia. Allí apareció la figura de Nelson Insfrán, responsable de mantener el arco en cero gracias a intervenciones decisivas que evitaron el empate del conjunto visitante.

En el complemento, el equipo dirigido por Rubén Insúa salió decidido a igualar el encuentro. Con una postura más adelantada, sumó volumen ofensivo, presionó alto y llenó de centros el área de Gimnasia. Pero la última línea del “Lobo” respondió con firmeza en los momentos clave. Pese a los esfuerzos del “Guapo”, la paridad nunca llegó y el partido se encaminó a un cierre cargado de nerviosismo.

Cuando el partido ya transitaba el tiempo agregado, Gimnasia encontró el golpe que definió la historia. A los 48 minutos del segundo tiempo, Franco Torres encabezó una contra perfecta, ganó en velocidad, eludió a Miño y definió con serenidad para establecer el 2-0 definitivo. El tanto desató el festejo en el Bosque y selló la clasificación.

Con esta victoria, el conjunto platense enfrentará a Estudiantes de La Plata en una semifinal que promete una enorme expectativa. Será un nuevo capítulo del clásico, esta vez con un lugar en la final.

Temas Buenos AiresClub Estudiantes de La PlataClaudio "Chiqui" TapiaRubén Darío InsúaTorneo Clausura 2025Esgrima La PlataNelson Insfrán
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Soledad Molinuevo salió al cruce de Gerónimo Vargas Aignasse: laburás poco
1

Soledad Molinuevo salió al cruce de Gerónimo Vargas Aignasse: "laburás poco"

Conmoción en Tucumán: investigan la muerte de un niño y el principal sospechoso se entregó tras haber estado desaparecido
2

Conmoción en Tucumán: investigan la muerte de un niño y el principal sospechoso se entregó tras haber estado desaparecido

Pirámide socioeconómica: la clase alta proyecta el viaje; la media ajusta y la baja se recupera
3

Pirámide socioeconómica: la clase alta proyecta el viaje; la media ajusta y la baja se recupera

Jaldo, contudente: Tucumán quiere cobrar; no contraer deudas
4

Jaldo, contudente: Tucumán quiere cobrar; no contraer deudas

Un camarista cuestionó una decisión de la Corte Suprema de Tucumán, a la que tildó de inconstitucional
5

Un camarista cuestionó una decisión de la Corte Suprema de Tucumán, a la que tildó de inconstitucional

“Nadie puede decirle a un legislador a qué bloque pertenecer”, dijo Jaldo
6

“Nadie puede decirle a un legislador a qué bloque pertenecer”, dijo Jaldo

Más Noticias
Jugá al simulador del sorteo Mundial 2026 y armá la primera fase del torneo que todos esperan

Jugá al simulador del sorteo Mundial 2026 y armá la primera fase del torneo que todos esperan

El año que transformó a la Pre AFA de Atlético Tucumán en un semillero competitivo a nivel nacional

El año que transformó a la Pre AFA de Atlético Tucumán en un semillero competitivo a nivel nacional

Conmoción en Tucumán: investigan la muerte de un niño y el principal sospechoso se entregó tras haber estado desaparecido

Conmoción en Tucumán: investigan la muerte de un niño y el principal sospechoso se entregó tras haber estado desaparecido

A horas del sorteo del Mundial 2026: así sería el “grupo de la muerte” que podría tocarle a Argentina

A horas del sorteo del Mundial 2026: así sería el “grupo de la muerte” que podría tocarle a Argentina

Cómo será el sorteo del Mundial 2026: formato, reglas, distribución de bombos y las curiosidades que lo hacen único

Cómo será el sorteo del Mundial 2026: formato, reglas, distribución de bombos y las curiosidades que lo hacen único

AFA en la mira: el lavado de dinero que complica a un aliado clave de Claudio Tapia

AFA en la mira: el lavado de dinero que complica a un aliado clave de Claudio Tapia

Soledad Molinuevo salió al cruce de Gerónimo Vargas Aignasse: laburás poco

Soledad Molinuevo salió al cruce de Gerónimo Vargas Aignasse: "laburás poco"

Jaldo, contudente: Tucumán quiere cobrar; no contraer deudas

Jaldo, contudente: Tucumán quiere cobrar; no contraer deudas

Comentarios