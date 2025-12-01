Gimnasia eliminó a Barracas y ahora va por Estudiantes en la semifinal

Gimnasia y Esgrima La Plata se metió en las semifinales del torneo Clausura tras derrotar 2-0 a Barracas Central en un partido intenso, disputado y con momentos de alta tensión. El “Lobo” logró imponer condiciones desde la primera etapa, en la que abrió el marcador y se mostró más ordenado en ambas áreas. Sin embargo, la ventaja estuvo lejos de darle tranquilidad: Barracas reaccionó rápido y comenzó a exigir a la defensa platense con avances profundos y remates de media distancia. Allí apareció la figura de Nelson Insfrán, responsable de mantener el arco en cero gracias a intervenciones decisivas que evitaron el empate del conjunto visitante.
En el complemento, el equipo dirigido por Rubén Insúa salió decidido a igualar el encuentro. Con una postura más adelantada, sumó volumen ofensivo, presionó alto y llenó de centros el área de Gimnasia. Pero la última línea del “Lobo” respondió con firmeza en los momentos clave. Pese a los esfuerzos del “Guapo”, la paridad nunca llegó y el partido se encaminó a un cierre cargado de nerviosismo.
Cuando el partido ya transitaba el tiempo agregado, Gimnasia encontró el golpe que definió la historia. A los 48 minutos del segundo tiempo, Franco Torres encabezó una contra perfecta, ganó en velocidad, eludió a Miño y definió con serenidad para establecer el 2-0 definitivo. El tanto desató el festejo en el Bosque y selló la clasificación.
Con esta victoria, el conjunto platense enfrentará a Estudiantes de La Plata en una semifinal que promete una enorme expectativa. Será un nuevo capítulo del clásico, esta vez con un lugar en la final.