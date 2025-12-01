Gimnasia eliminó a Barracas y ahora va por Estudiantes en la semifinal

Gimnasia y Esgrima La Plata se metió en las semifinales del torneo Clausura tras derrotar 2-0 a Barracas Central en un partido intenso, disputado y con momentos de alta tensión. El “Lobo” logró imponer condiciones desde la primera etapa, en la que abrió el marcador y se mostró más ordenado en ambas áreas. Sin embargo, la ventaja estuvo lejos de darle tranquilidad: Barracas reaccionó rápido y comenzó a exigir a la defensa platense con avances profundos y remates de media distancia. Allí apareció la figura de Nelson Insfrán, responsable de mantener el arco en cero gracias a intervenciones decisivas que evitaron el empate del conjunto visitante.