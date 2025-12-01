Secciones
Qué dijo Darío Cvitanich tras ser acusado de maltratar a "Chechu" Bonelli

En medio de la escandalosa separación de su expareja y madre de sus tres hijas, el futbolista rompió el silenico.

Hace 3 Hs

Darío Cvitanich rompió el silencio y salió a responder a las versiones que lo acusaban de haber ejercido malos tratos hacia su expareja, Chechu Bonelli. Cansado de los trascendidos que circularon en los últimos días, el exdelantero tomó contacto con el ciclo A la tarde (América) para dejar sentada su posición.

Según relató la panelista Cora de Barbieri, Cvitanich negó rotundamente cualquier actitud violenta. “Oliver Quiroz habló de malos tratos de Darío hacia Chechu Bonelli y lo que me dijo es: ‘Yo jamás tuve malos tratos con nadie. Mucho menos con Cecilia’”, leyó al aire.

La respuesta del entorno y el pedido de pruebas

Si bien el periodista reafirmó haber recibido información sobre el mal momento que estaría atravesando Bonelli, también aclaró que su fuente es una persona cercana a la modelo y periodista deportiva. “Tengo los mensajes y estamos conversando sobre cómo se encuentra Chechu”, añadió.

A modo de cierre, De Barbieri destacó que Cvitanich pidió que, si existe alguna prueba concreta sobre las acusaciones, se muestre públicamente. Una forma de redoblar la apuesta y despegarse de cualquier señalamiento.

Ivana Figueiras explotó contra Chechu Bonelli y reveló que ella sigue contactando a Cvitanich

En paralelo a la defensa del exfutbolista, su actual pareja, Ivana Figueiras, también decidió pronunciarse. Harta de ser señalada como “la tercera en discordia”, la modelo publicó un fuerte descargo en sus historias de Instagram, donde apuntó directamente contra Bonelli y reveló que continúa escribiéndole a Cvitanich.

“Hace meses que me estoy bancando que me llamen Tatiana, que me puteen, me bardeen, me digan rompehogares, rompefamilias. Yo, teniendo dos hijas mujeres”, comenzó.

La empresaria aseguró que conoció al exjugador el 14 de julio, y juró “por sus hijas” que no existió ninguna relación previa. También contó que desde entonces recibió amenazas y mensajes agresivos.

Los mensajes de la ex y la “locura” del entorno

Figueiras disparó con firmeza contra Bonelli:

“Su ex escribiéndole, diciéndole que ya se iba a enterar cosas mías (por suerte tengo los mensajes). La chica que trabaja en su casa escribiendo mis fotos de Instagram. Toda una locura que jamás viví”.

La modelo insistió en que ella inició un vínculo con un hombre separado y deslizó que, si Bonelli no había recibido explicaciones claras, no era responsabilidad suya.

“Déjenme en paz. No vivo de este circo”, cerró, visiblemente molesta.

La polémica por la exposición de su hija y el pedido final de Figueiras

En una segunda historia, la modelo mostró una captura de una publicación de LAM donde aparecía su hija menor, y manifestó su rechazo:

“Entiendo que garpe mucho más ser la ex despechada, la pobrecita, pero a mí déjenme en paz. No rompí ninguna familia”.

Luego, reflexionó sobre su vida personal y su entorno:

“Cada día me doy más cuenta del entorno sano que tengo. Hijas, amigas de toda la vida, familia. Todo esto no forma parte de mí ni de mi esencia”.

Finalmente, agradeció el apoyo de sus seguidores: “Gracias a todos por los mensajitos. Los amo”.

