Qué dijo Darío Cvitanich tras ser acusado de maltratar a "Chechu" Bonelli

Darío Cvitanich rompió el silencio y salió a responder a las versiones que lo acusaban de haber ejercido malos tratos hacia su expareja, Chechu Bonelli. Cansado de los trascendidos que circularon en los últimos días, el exdelantero tomó contacto con el ciclo A la tarde (América) para dejar sentada su posición.