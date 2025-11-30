El misterio detrás del quiebre familiar de Chechu Bonelli: "Me invitaron a retirarme":

El drama de Ivana y la confesión de la ruptura

Ivana Figueiras aseguró estar sufriendo el peso de las declaraciones, revelando que “Hace meses me estoy bancando que me llamen Tatiana, que me puteen, que me digan rompehogares. Yo teniendo dos hijas mujeres”. La modelo insistió en que su relación comenzó luego de que Darío se separó, defendiéndose con un rotundo “Yo estuve con alguien separado. Si él no le dejó las cosas claras a la ex, no es problema mío. Déjenme en paz. No vivo de este circo”. Además, especificó que el 14 de julio fue la primera vez que vio a Darío, y juró esa verdad por sus propias hijas.