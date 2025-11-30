El misterio detrás del quiebre familiar de Chechu Bonelli: "Me invitaron a retirarme":

El mundo del espectáculo quedó sorprendido tras el escándalo que involucra a Chechu Bonelli, su ex esposo Darío Cvitanich y la reciente pareja de él, Ivana Figueiras. Todo comenzó luego de que la periodista deportiva ofreciera una entrevista donde brindó detalles sobre su separación, tras 14 años de relación y tres hijas en común, y la excelente relación que mantiene con su ex suegra.
A cuatro meses de su controversial separación, Bonelli fue invitada al streaming "La Casa", donde confirmó que fue Cvitanich quien decidió terminar la relación. La comunicadora no buscó entrar en conflictos mediáticos, pero hizo énfasis en el cariño profundo que conserva por la familia de su ex marido, destacando especialmente a su exsuegra, a quien "la amo con toda mi alma". Sus declaraciones sobre sentirse "invitada a no tenerlo más", refiriéndose al vínculo con la familia de su ex, generaron una reacción inmediata y furiosa del futbolista en redes sociales.
La indignación de Cvitanich y el ataque de Figueiras
Las palabras de Chechu Bonelli sobre el vínculo familiar y la ruptura cayeron muy mal en Darío Cvitanich, quien utilizó sus redes sociales para contestarle directamente. El exjugador de fútbol publicó primero un video junto a su pareja actual y escribió: “Te amo. Gracias por todo...". Luego, sacó una captura de pantalla de un titular generado por la periodista y le advirtió: “¡Mirá qué bueno! Querías hacerle pagar los pasajes a mi mamá cuando viajaba. Mejor no sigo. Con mi familia, con mi pareja y mi vida no“.
Casi al mismo tiempo, Ivana Figueiras también arremetió con historias de Instagram, primero contra un periodista y luego enfocando a Chechu Bonelli. La modelo le exigió al comunicador: “Y al menos aprendé mi nombre amor. Con mis hijas no. Gracias”. Acto seguido, Ivana utilizó la oportunidad para aclarar los dichos de la periodista deportiva, a quien "la acusó de ensuciar su imagen".
El drama de Ivana y la confesión de la ruptura
Ivana Figueiras aseguró estar sufriendo el peso de las declaraciones, revelando que “Hace meses me estoy bancando que me llamen Tatiana, que me puteen, que me digan rompehogares. Yo teniendo dos hijas mujeres”. La modelo insistió en que su relación comenzó luego de que Darío se separó, defendiéndose con un rotundo “Yo estuve con alguien separado. Si él no le dejó las cosas claras a la ex, no es problema mío. Déjenme en paz. No vivo de este circo”. Además, especificó que el 14 de julio fue la primera vez que vio a Darío, y juró esa verdad por sus propias hijas.
En el momento más sorpresivo, Ivana Figueiras compartió un mensaje de apoyo de una seguidora, quien sugirió a Darío Cvitanich que la cuidara y afirmó: “Y, por otro lado, que él te cuide. Si no lo rajas, sos mucha mujer con los pies en la tierra para tener que estar aguantando esta locura”.
Ivana utilizó ese comentario para confesar el fin de su reciente romance, declarando: “Yo hoy estoy sola. Muy tranquila. No soy mediática. Entiendo que esto le sirva a personas que quieren resurgir al medio y no voy a dejar que me usen. Gracias por tan lindos mensajitos. Todo esto fue una locura. Y que quede claro yo no rompí ninguna familia”.