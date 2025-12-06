La Inteligencia Artificial reveló la “fórmula de la felicidad”: cuatro pilares clave y un enemigo silencioso

La pregunta parece tan antigua como la humanidad misma: ¿existe una fórmula para la felicidad? A lo largo de los siglos, filósofos, científicos y pensadores intentaron responderla sin alcanzar un consenso universal. Con la irrupción de herramientas digitales cada vez más sofisticadas, esa misma duda llegó a los modelos de Inteligencia Artificial, que se propusieron ofrecer una mirada objetiva basada en datos.