Alarma en Boca por Carlos Palacios: salió dolorido tras una dura plancha y esperan estudios

Palacios, uno de los futbolistas que menos salió del once titular en toda la campaña, había sido señalado como uno de los rendimientos más bajos en partidos anteriores. Él mismo reconoció recientemente que su nuevo rol -con más responsabilidad defensiva- le quitó presencia en ataque y afectó su producción ofensiva. Pero este domingo volvió a mostrar la versión que Boca esperaba desde su llegada a principios de año.