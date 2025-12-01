Alarma en Boca por Carlos Palacios: salió dolorido tras una dura plancha y esperan estudios

Carlos Palacios volvió a ser protagonista en Boca. En un momento clave del torneo Clausura, el mediocampista chileno recuperó su nivel ante Argentinos Juniors, fue uno de los puntos más altos del equipo y estuvo muy cerca del 2-0 con un remate que terminó en el travesaño. Sin embargo, su gran actuación terminó opacada por una dura plancha que encendió la alarma en el "Xeneize".
Palacios, uno de los futbolistas que menos salió del once titular en toda la campaña, había sido señalado como uno de los rendimientos más bajos en partidos anteriores. Él mismo reconoció recientemente que su nuevo rol -con más responsabilidad defensiva- le quitó presencia en ataque y afectó su producción ofensiva. Pero este domingo volvió a mostrar la versión que Boca esperaba desde su llegada a principios de año.
En el complemento, y pocos minutos después de iniciado el segundo tiempo, recibió una fuerte infracción de Federico Fattori. Si bien en un primer momento logró continuar en cancha, el dolor lo obligó a ser sustituido a los 73 minutos, dejando su lugar a Kevin Zenón.
Por ahora, su situación es una incógnita. No se sabe si se trata únicamente de una molestia o de algo que requiera mayor atención médica. Este martes, en el regreso del plantel a los entrenamientos, Palacios será evaluado para conocer la gravedad del golpe.
Mientras tanto, Boca continúa enfocado en sostener su racha positiva y llegar con todo el plantel disponible al tramo final del Clausura, donde busca cumplir con su gran objetivo: quedarse con el título.