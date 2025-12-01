Riquelme y una visita de lujo en La Bombonera: foto y obsequio en el momento menos pensado

La noche en La Bombonera tenía todos los condimentos: un duelo intenso, momentos de alto voltaje y un clima que reflejaba la urgencia de Boca por sostener el resultado. En ese escenario, Juan Román Riquelme volvió a quedar bajo los reflectores por un gesto tan inesperado como llamativo. A los 35 minutos del segundo tiempo, con su equipo ganando 1-0 gracias al gol temprano de Ayrton Costa, el presidente "xeneize" dejó por unos instantes su palco para visitar otro sector y saludar a una invitada especial: la ex número uno del mundo, Victoria Azarenka.