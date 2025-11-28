Secciones
¿Será la última?: Griselda Siciliani confirmó la cuarta temporada de "Envidiosa"

"No lo sabe nadie, que hay cuarta y última temporada. Terminó y ya está hecha", dijo la artista en diálogo con el ciclo Ángel de Brito.

Tras el gran éxito de la tercera temporada de "Envidiosa" en Netflix, Griselda Siciliani charló con Ángel de Brito en Bondi TV, y reveló que habrá cuarta temporada de la comedia. También lo confirmó en su cuenta de Instagram aunque reconoció que todavía no sabe cuándo se estenará en el streaming.

Desde su estreno el 19 de noviembre, la tercera temporada alcanzó el puesto número 1 del Top 10 semanal en Argentina, Uruguay y Chile, y se ubicó en el puesto número 5 del ranking global de series de habla no inglesa de Netflix, con 2.8 millones de visualizaciones en todo el mundo.

¿Qué se sabe de la cuarta temporada de Envidiosa?

La actriz que le da vida a Vicky en la serie de Netflix confesó en diálogo con Ángel de Brito: "No lo sabe nadie, que hay cuarta y última temporada de Envidiosa", y sumó: "Terminó y ya está hecha". "Ya terminamos de hacer Envidiosa", continuó Siciliani y cerró emocionada: "Hay cuarta, está hecha, es una bomba no se sabe cuándo sale al aire. La cuarta y fin. Cierra espectacular, es una locura".

Desde su estreno, "Envidiosa" ingresó al Top 10 semanal en ocho países, entre ellos Colombia, Bolivia, Costa Rica, Paraguay, Ecuador, Perú, Panamá y Venezuela. Además, como parte del éxito obtenido, la serie creada por Adrián Suar lanzó una selección de bloopers con material inédito y exclusivo del detrás de escena de la tercera temporada, que muestra el costado más espontáneo y divertido del elenco.

