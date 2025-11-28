¿Será la última?: Griselda Siciliani confirmó la cuarta temporada de "Envidiosa"

¿Qué se sabe de la cuarta temporada de Envidiosa?

La actriz que le da vida a Vicky en la serie de Netflix confesó en diálogo con Ángel de Brito: "No lo sabe nadie, que hay cuarta y última temporada de Envidiosa", y sumó: "Terminó y ya está hecha". "Ya terminamos de hacer Envidiosa", continuó Siciliani y cerró emocionada: "Hay cuarta, está hecha, es una bomba no se sabe cuándo sale al aire. La cuarta y fin. Cierra espectacular, es una locura".