El GP de Qatar fue un incendio y Franco Colapinto quedó atrapado en la antesala del final más brutal de la Fórmula 1

Porque para Colapinto, en Qatar no hubo relato heroico posible. Hubo, más bien, un espiral constante hacia abajo que empezó el viernes y nunca dejó de caer. Fue una cadena de sucesos casi literaria con una práctica libre que prometía, un despiste que no parecía grave, un ingeniero informando “daños considerables”, un piso destruido que Alpine tuvo que cambiar por otro peor, sin carga, sin agarre, sin nada. El resumen perfecto de un equipo que llega a fin de año gateando hacia la puerta con la mochila rota y sin ganas de mirar para atrás.