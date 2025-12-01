Secciones
David Byrne estrenó su Tiny Desk: cómo es el particular show del cantante de Talking Heads

Meses después de lanzar su álbum más reciente, el músico estrenó su Tiny Desk Concert.

Hace 8 Hs

David Byrne, conocido por ser el cantante de Talking Heads, posee una extensa trayectoria organizando complejos espectáculos en vivo. Estos shows con frecuencia incluyen un amplio reparto de músicos, coreografías impecables e instrumentación poco común. Meses después de lanzar su álbum más reciente, el músico estrenó su Tiny Desk Concert. Byrne ofreció una breve actuación en las oficinas de la NPR, acompañado por sus músicos, quienes vestían de color azul.

La magnitud de su propuesta representó un desafío logístico para el staff de NPR, como comentó un integrante del equipo de Tiny Desk: "Cuando supimos que quería tener a más de una docena de artistas en el Tiny Desk, tocando desde violonchelo, saxofón y marimba hasta un timbau brasileño y zabumba (sin mencionar varias guitarras y teclados), no estábamos seguros de poder incluirlos a todos".

El legado y la esencia del Tiny Desk

Trece años después de su inicio, los Tiny Desk Concerts se transformaron en un fenómeno musical sin precedentes, acumulando casi 1000 actuaciones y más de 2000 millones de visualizaciones en YouTube. Lo que comenzó como un escaparate para artistas menos comerciales, evolucionó en una plataforma global que abarca todos los géneros y artistas. Su importancia radica en ofrecer un espacio íntimo donde la música es el foco central, sin distracciones visuales o artificios.

Lo que distingue a Tiny Desk es su formato despojado de distracciones auque cuente con excentricidades, donde solo importan los instrumentos y la voz de los invitados. Las reglas son claras: no se permiten equipos que amplifiquen el sonido o la voz, como monitores vocales o Auto-Tune. Los músicos, sin importar cuántos sean, deben caber detrás del escritorio funcional de Boilen, ofreciendo versiones nunca antes imaginadas de canciones populares. Este enfoque puro y honesto brinda una exposición invaluable a artistas emergentes y permite a las superestrellas mostrarse de una forma íntima y desafiante.

Qué canciones tocó David Byrne en su Tiny Desk

Set list

-"Everybody Laughs"

-"Don't Be Like That"

-"(Nothing But) Flowers"

-"Life During Wartime"

Músicos

-David Byrne: voz, guitarra

-Mauro Refosco: percusión, dirección musical

-Ray Suen: guitarra, bajo, violín, director musical 

-Kely Pinheiro: bajo, violonchelo

-Daniel Mintseris: claves

-Stéphane San Juan: batería

-Tim Keiper: percusión

-Yuri Yamashita: percusión, marimba

-Tendayi Kuumba: coros

-Sasha Rivero: coros

-Hannah Straney: coros

-Sean Donovan: coros

-Jordan Dobson: saxofón, coros

