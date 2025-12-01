Secciones
Ciclismo en Banda del Río Salí: Olarte ganó la elite en una prueba vibrante

La competencia retomó su trazado histórico y consagró al monterizo, seguido por Reynoso, Mena y un pelotón de figuras regionales.

El monterizo Tiago Olarte se adjudicó la categoría elite de la tradicional prueba ciclística "La Vuelta a la Banda", fiscalizada por la Asociación Tucumana de Ciclismo. La competencia regresó después de mucho tiempo al recorrido urbano por las principales cuadras de la ciudad, trazado que incluyó avenida Monseñor Díaz, 25 de Mayo, 9 de Julio y avenida Independencia, y que volvió a reunir a una gran cantidad de corredores y público.

La prueba de elite se disputó durante una hora y quince minutos sobre un circuito rectangular de poco menos de dos kilómetros, controlado íntegramente por tiempo. Los ocho ciclistas que lograron sostener el ritmo en la exigente fuga final llegaron al sprint y conformaron el podio. Detrás del ganador se ubicaron Nicolás Reynoso (Rosario de la Frontera), Julián Mena, Sebastián Coronel y Gonzalo Yapura (los tres provenientes de Catamarca), además de Zacarías Khoder, Bruno Salinas y Lucas Konecny. La organización destacó especialmente los premios otorgados a los competidores.

En las demás categorías también hubo intensa acción. En Master B (40 minutos) los mejores fueron Carlos Castillo, Francisco Vercellone, Ariel Palacios y Jorge Iglesias; en Master C (45 minutos) se impusieron Fernando García, Juan Trejo, Marcos Reynoso y Luis Haro; y en Master D (50 minutos) los destacados fueron Roberto Vázquez, Gustavo Décima y Pascual Ledesma. Entre las Damas (45 minutos) el podio quedó compuesto por Belén Buena, Valentina Vercellone y Silvana Cazón. En Promocional (55 minutos), en tanto, sobresalieron Joaquín Reyes, Oscar Luna, Juan Manuel Villagra, Víctor Medina y Facundo Mena.

Emotivo momento en la competencia

La jornada también incluyó un emotivo momento de reconocimiento para dos figuras históricas del ciclismo tucumano. Uno de ellos fue Carlos Oscar Romano, pionero del pedal a nivel provincial y nacional, quien fue competidor, dirigente y finalmente Comisario Nacional, siempre ligado a la actividad. El otro homenaje fue para Jorge Francisco Iglesias, destacado dirigente cuyo aporte resultó fundamental para el desarrollo de la disciplina en la provincia.

