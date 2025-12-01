Ciclismo en Banda del Río Salí: Olarte ganó la elite en una prueba vibrante

La prueba de elite se disputó durante una hora y quince minutos sobre un circuito rectangular de poco menos de dos kilómetros, controlado íntegramente por tiempo. Los ocho ciclistas que lograron sostener el ritmo en la exigente fuga final llegaron al sprint y conformaron el podio. Detrás del ganador se ubicaron Nicolás Reynoso (Rosario de la Frontera), Julián Mena, Sebastián Coronel y Gonzalo Yapura (los tres provenientes de Catamarca), además de Zacarías Khoder, Bruno Salinas y Lucas Konecny. La organización destacó especialmente los premios otorgados a los competidores.