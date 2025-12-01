Cómo sigue la entrega de boletos gratuitos para jubilados: cronograma

El Ministerio de Obras, Infraestructura y Transporte Público continúa con el operativo de entrega de Boletos Gratuitos para jubilados de la provincia, correspondiente a diciembre de 2025 y enero y febrero de 2026. El beneficio podrá retirarse hasta el 5 de diciembre, de 7 a 13, en el Complejo Belgrano (avenida Sáenz Peña y Lamadrid) para quienes tengan domicilio en San Miguel de Tucumán.
En el interior, la entrega se realiza en las sedes de los municipios y comunas de cada localidad, donde desde esta semana se distribuyen las planchas destinadas a los jubilados registrados fuera de la capital.
Cronograma según terminación de DNI
Tras la jornada inicial del lunes, el calendario continúa de la siguiente manera:
Martes 2: DNI terminados en 2 y 3
Miércoles 3: DNI terminados en 4 y 5
Jueves 4: DNI terminados en 6 y 7
Viernes 5: DNI terminados en 8 y 9
El secretario de Transporte y Seguridad Vial, Vicente Nicastro, explicó que el cumplimiento del cronograma permite una atención más ágil. “Estimamos atender aproximadamente 8.000 personas por día”, señaló.
Asimismo, recordó que, en caso de no poder asistir el día asignado, los beneficiarios podrán retirar sus boletos al día siguiente o en jornadas posteriores. Para la entrega es obligatorio presentar el DNI físico. Si concurre un tercero, debe llevar su propio documento y el del jubilado.
Nicastro precisó que los boletos del interior ya fueron distribuidos entre municipios y comunas, y que la entrega local estará a cargo de cada jurisdicción a lo largo de la semana.
Los boletos entregados tendrán vigencia hasta el 10 de marzo de 2026. En total, el beneficio -una política pública dispuesta por el gobernador Osvaldo Jaldo- alcanza a 92.000 jubilados en toda la provincia, de los cuales un 40% reside en la capital.