Cómo sigue la entrega de boletos gratuitos para jubilados: cronograma

El Ministerio de Obras, Infraestructura y Transporte Público continúa con el operativo de entrega de Boletos Gratuitos para jubilados de la provincia, correspondiente a diciembre de 2025 y enero y febrero de 2026. El beneficio podrá retirarse hasta el 5 de diciembre, de 7 a 13, en el Complejo Belgrano (avenida Sáenz Peña y Lamadrid) para quienes tengan domicilio en San Miguel de Tucumán.