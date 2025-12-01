Industria del juguete: alerta por importaciones récord y cierre de comercios históricos

Según el informe sectorial, el mercado vive una paradoja, porque hay más oferta que nunca, pero menos compradores. Entre enero y octubre, las importaciones saltaron un 94% en volumen, alcanzando los 17,5 millones de kilos. Si se suman juegos de mesa y artículos de fiesta, la cifra supera los 28 millones de kilos, lo que perfila a 2025 como el año de mayores importaciones en dos décadas, y superará el récord de 2018.