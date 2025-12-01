Irlanda ofrece visas a los argentinos sin necesidad de título universitario ni inglés avanzado: ¿cómo aplicar?

Irlanda se convirtió en uno de los destinos más accesibles para los argentinos que buscan probar nuevas oportunidades en el extranjero, resaltando la visa Stamp 2, la cual permite vivir, trabajar y estudiar por 2 años y que beneficia a distintos países de Latinoamérica además del nuestro como Chile, Uruguay, México, Brasil y Colombia. Este nación se destaca como una opción accesible para quienes buscan mudarse a Europa, ya que no exige contar con un título universitario, pasaporte europeo ni un nivel de inglés avanzado para aplicar.
Este programa funciona a través de una visa de estudiante con permiso laboral, ofreciendo una modalidad flexible y atractiva para aquellos que desean viajar, mejorar su nivel de inglés y generar ingresos al mismo tiempo. La Visa de Estudio y Trabajo, formalmente conocida como Stamp 2, es la opción más elegida por los latinos que buscan instalarse en Irlanda.
Dos años de aprendizaje y trabajo
La Visa de Estudio y Trabajo se otorga inicialmente por un período de 8 meses, pero el sistema permite que sea renovada dos veces, alcanzando una estadía total de hasta 24 meses. Para poder aplicar a la Stamp 2, es necesario que el solicitante se inscriba en un curso de idiomas (generalmente inglés) que esté acreditado por el gobierno irlandés bajo el listado ILEP.
Una de las grandes ventajas de esta visa es la posibilidad de trabajar: mientras dure el cursado, se permite trabajar hasta 20 horas semanales. Durante los períodos de vacaciones, este permiso se amplía, autorizando a trabajar 40 horas semanales. Es importante destacar que esta opción cuenta con cupos ilimitados y permite viajar en cualquier momento del año.
Una segunda opción para quienes no quieren estudiar
Además de la Stamp 2, Irlanda ofrece una alternativa más limitada: la Working Holiday. Esta visa permite trabajar a tiempo completo durante un año sin la necesidad de inscribirse o cursar un curso de idiomas.
Sin embargo, a diferencia de la Stamp 2, este programa es más restrictivo en cuanto a la cantidad de visas disponibles. Solo se otorgan 200 cupos anuales para argentinos y 100 para chilenos. Este visado no es renovable y, a diferencia de la Visa de Estudio y Trabajo, está limitado exclusivamente a Argentina y Chile; no está disponible para uruguayos ni para otras nacionalidades latinoamericanas.
Requisitos básicos para aplicar a la experiencia
Para iniciar el proceso de postulación a cualquiera de estas visas, solo se deben cumplir con algunas condiciones esenciales. Los interesados deben contar con el pasaporte al día.
Además, se debe demostrar contar con los fondos mínimos necesarios y poseer un seguro médico adecuado, tal como lo exige Migraciones de Irlanda. La documentación requerida debe presentarse de forma online o presencial. El requisito de inscribirse en un curso de inglés aprobado solo aplica para la visa Stamp 2.