Irlanda ofrece visas a los argentinos sin necesidad de título universitario ni inglés avanzado: ¿cómo aplicar?

Irlanda se convirtió en uno de los destinos más accesibles para los argentinos que buscan probar nuevas oportunidades en el extranjero, resaltando la visa Stamp 2, la cual permite vivir, trabajar y estudiar por 2 años y que beneficia a distintos países de Latinoamérica además del nuestro como Chile, Uruguay, México, Brasil y Colombia. Este nación se destaca como una opción accesible para quienes buscan mudarse a Europa, ya que no exige contar con un título universitario, pasaporte europeo ni un nivel de inglés avanzado para aplicar.