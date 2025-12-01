Increíble: estos son los precios de bazar y hogar en Vestacasa, el megaoutlet brasileño que llegó a la Argentina

Vestcasa, fundada en 2008 en Brasil por los hermanos Ahmad y Mohamad Yassin, basa su exitosa fórmula en precios agresivos, un amplio stock y una estrategia enfocada en el consumidor que busca productos útiles, accesibles y sin intermediarios. Su llegada a Argentina no tuvo grandes campañas televisivas; todo el ruido se generó en Instagram, donde la marca lanzó una promoción misteriosa mostrando precios como la “mopa giratoria” a $9.900 sin revelar la dirección del local. La estrategia surtió efecto: el día de la apertura, ese artículo, símbolo de la marca, se remató a $5.900 y se agotó en pocas horas.