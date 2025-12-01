Increíble: estos son los precios de bazar y hogar en Vestacasa, el megaoutlet brasileño que llegó a la Argentina

El gigante brasileño Vestcasa desembarcó en la Argentina el primer día de noviembre y desató un verdadero furor. La fiebre por los precios bajos cruzó la frontera y revolucionó el oeste de Buenos Aires. Hubo filas desde la madrugada, y cientos de personas viajaron desde distintos puntos del conurbano para aprovechar sus precios bajos en productos para el hogar.
El día de la inauguración, la fila para ingresar daba casi la vuelta a la manzana, y los primeros clientes llegaron a las 6 de la mañana. La nueva tienda está estratégicamente ubicada en avenida General Paz 10.674, en el barrio de Liniers, Buenos Aires. El local atrajo a compradores que viajaron desde distintas zonas del conurbano bonaerense.
Vestcasa, fundada en 2008 en Brasil por los hermanos Ahmad y Mohamad Yassin, basa su exitosa fórmula en precios agresivos, un amplio stock y una estrategia enfocada en el consumidor que busca productos útiles, accesibles y sin intermediarios. Su llegada a Argentina no tuvo grandes campañas televisivas; todo el ruido se generó en Instagram, donde la marca lanzó una promoción misteriosa mostrando precios como la “mopa giratoria” a $9.900 sin revelar la dirección del local. La estrategia surtió efecto: el día de la apertura, ese artículo, símbolo de la marca, se remató a $5.900 y se agotó en pocas horas.
El furor por los precios bajos
Para ayudar a los consumidores a navegar este nuevo megaoutlet, un video en Instagram, realizado por Vestcasa en colaboración con la usuaria Anabella Gracia, abogada dedicada a hallar los precios más convenientes, reveló cuáles son los impactantes valores que se pueden encontrar. La marca produce buena parte de su mercadería en fábricas propias en Brasil y también encarga líneas a China, lo que le permite competir con precios muy por debajo del promedio del mercado.
La usuaria destacó que se podía encontrar una variedad enorme de sábanas, acolchados y sillas descartables, mopas, banquetas y secaplatos. Entre las ofertas que se mostraron en el video, se destacaron artículos de bazar y cocina a precios imbatibles, como cajas organizadoras con tapa a un valor mínimo de $2.500,y un pack de 10 perchas a $3.500 y cestos para ropa de 60 litros a $9.900.
Listado de precios que encontrás en Vestacasa
Otros artículos y sus precios que se muestran en el video apenas superan los $5.000. Algunos de ellos son:
Escurridor de platos a $2500
Tachos de basura basculante a $5.000
Tabla para picar grande a $2000
Botella plástica de 2 litros a $1500 y de 4 litros a $1900
Porta Jabón Líquido a $1900
Pack de 10 perchas a $3500
Mesa de plástico desde $5500
Bancos de plástico a $4900
Mopa giratoria a $12.900
Conservadora de 42 litros a $19.900
Organizador con tapa a $3900
Champañera a $11.900
Palangana de 6 litros a $1500
Kit de colchas queen 3 en 1 a $35.900
Cesto de residuos a 11 litros $3.900
Sillas a $9.000, $10.900, $19.900, $24.900 y $34.900
Mantas a $9.900