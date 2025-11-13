Secciones
Un mega outlet de Palermo con rebajas imperdibles: cuándo termina y qué se puede conseguir

Podés conseguir zapatillas, indumentaria y accesorios para toda la familia hasta un 70% más barata.

Hace 1 Hs

Ya comenzaron las últimas semanas de uno de los outlets más esperados de Buenos Aires. Se trata del Luxury Outlet, una feria que reúne a más de 50 marcas de primera línea con descuentos de hasta el 70% en zapatillas, indumentaria y accesorios para toda la familia.

Con más de 15 años de trayectoria y 25 ediciones realizadas, el Luxury Outlet se consolidó como una cita imperdible para los amantes de la moda y el deporte.

Dirección: Avenida del Libertador 4441, bajo la Tribuna Plaza del Hipódromo de Palermo.

Horarios: de martes a domingos, de 12 a 20 horas.

Entrada: libre y gratuita.

Además, los socios del Club La Nación acceden a descuentos y promociones exclusivas durante toda la feria.

Outlet de Nike, Adidas, Reebok y más: los mejores precios

Entre las ofertas más destacadas del Luxury Outlet se encuentran las de las principales marcas deportivas. En redes sociales ya circulan videos que muestran los precios y liquidaciones más buscadas.

Estos son algunos de los valores más llamativos:

Nike: promoción 3x2 en todos los productos. Zapatillas y botines desde $79.000; llevando tres pares, quedan en $53.000. Descuentos de hasta el 70%.

Reebok: botines desde $29.000 con Club La Nación.

Adidas: zapatillas desde $59.000 y 60% de descuento extra al comprar cuatro prendas.

Club La Nación: 10% adicional en Nike y Adidas los jueves.

Legacy: 2 remeras por $35.900, 2 camisas por $70.000, 2 bermudas por $50.000 y jeans 2x$89.000.

Arredo: 20% de descuento extra con Club La Nación.

Cannon: 35% adicional con Club La Nación.

Topper: 3x2 en calzado y ropa deportiva. Tres zapatillas por $119.000.

Levi’s: 2x1 en toda la tienda.

Chiqui: 2x1 en calzado y 35% de descuento con Club La Nación.

Fila: botines desde $31.900 con descuento adicional.

Más de 50 marcas en un solo lugar

El Luxury Outlet reúne una amplia variedad de marcas nacionales e internacionales de distintos rubros:

Deportivas: Nike, Adidas, Under Armour, Asics, New Balance, Fila, Reebok, Topper, Umbro, Columbia y Addnice.

Moda femenina: Kosiuko, María Cher, Awada, Wanama, Desiderata, Portsaid, System, Queen Juana y Santa Bohemia.

Moda masculina: Levi’s, Wrangler, Lee, Airborn, Brooksfield, Giesso, Key Biscayne, Prototype, Perramus y Cardon.

Infantil: Cheeky y Como Quieres.

Hogar: Cannon y Arredo.

También participan grandes marcas internacionales como H&M, GAP, Massimo Dutti, Bershka y Forever 21, ampliando las opciones para todos los gustos y presupuestos.

Una experiencia de compras y entretenimiento

Además de los descuentos, el evento propone una experiencia completa, con bares, música en vivo, shows y gastronomía para disfrutar mientras se recorren los stands.

La feria permanecerá abierta hasta el 24 de noviembre.

En redes: las mejores ofertas del Luxury Outlet

La creadora de contenido Anabella (@ahorraconanabella) compartió en Instagram algunas de las promociones más destacadas del evento:

“Encontré calzado y ropa muy económica: zapatillas por $27.900, ropa deportiva por $26.000. Es la nueva edición del Luxury Outlet en Avenida Libertador 4441, abierto de martes a domingos de 12 a 20 hs.”


