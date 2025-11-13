Un mega outlet de Palermo con rebajas imperdibles: cuándo termina y qué se puede conseguir

Ya comenzaron las últimas semanas de uno de los outlets más esperados de Buenos Aires. Se trata del Luxury Outlet, una feria que reúne a más de 50 marcas de primera línea con descuentos de hasta el 70% en zapatillas, indumentaria y accesorios para toda la familia.
Con más de 15 años de trayectoria y 25 ediciones realizadas, el Luxury Outlet se consolidó como una cita imperdible para los amantes de la moda y el deporte.
Dirección: Avenida del Libertador 4441, bajo la Tribuna Plaza del Hipódromo de Palermo.
Horarios: de martes a domingos, de 12 a 20 horas.
Entrada: libre y gratuita.
Además, los socios del Club La Nación acceden a descuentos y promociones exclusivas durante toda la feria.
Outlet de Nike, Adidas, Reebok y más: los mejores precios
Entre las ofertas más destacadas del Luxury Outlet se encuentran las de las principales marcas deportivas. En redes sociales ya circulan videos que muestran los precios y liquidaciones más buscadas.
Estos son algunos de los valores más llamativos:
Nike: promoción 3x2 en todos los productos. Zapatillas y botines desde $79.000; llevando tres pares, quedan en $53.000. Descuentos de hasta el 70%.
Reebok: botines desde $29.000 con Club La Nación.
Adidas: zapatillas desde $59.000 y 60% de descuento extra al comprar cuatro prendas.
Club La Nación: 10% adicional en Nike y Adidas los jueves.
Legacy: 2 remeras por $35.900, 2 camisas por $70.000, 2 bermudas por $50.000 y jeans 2x$89.000.
Arredo: 20% de descuento extra con Club La Nación.
Cannon: 35% adicional con Club La Nación.
Topper: 3x2 en calzado y ropa deportiva. Tres zapatillas por $119.000.
Levi’s: 2x1 en toda la tienda.
Chiqui: 2x1 en calzado y 35% de descuento con Club La Nación.
Fila: botines desde $31.900 con descuento adicional.
Más de 50 marcas en un solo lugar
El Luxury Outlet reúne una amplia variedad de marcas nacionales e internacionales de distintos rubros:
Deportivas: Nike, Adidas, Under Armour, Asics, New Balance, Fila, Reebok, Topper, Umbro, Columbia y Addnice.
Moda femenina: Kosiuko, María Cher, Awada, Wanama, Desiderata, Portsaid, System, Queen Juana y Santa Bohemia.
Moda masculina: Levi’s, Wrangler, Lee, Airborn, Brooksfield, Giesso, Key Biscayne, Prototype, Perramus y Cardon.
Infantil: Cheeky y Como Quieres.
Hogar: Cannon y Arredo.
También participan grandes marcas internacionales como H&M, GAP, Massimo Dutti, Bershka y Forever 21, ampliando las opciones para todos los gustos y presupuestos.
Una experiencia de compras y entretenimiento
Además de los descuentos, el evento propone una experiencia completa, con bares, música en vivo, shows y gastronomía para disfrutar mientras se recorren los stands.
La feria permanecerá abierta hasta el 24 de noviembre.
En redes: las mejores ofertas del Luxury Outlet
La creadora de contenido Anabella (@ahorraconanabella) compartió en Instagram algunas de las promociones más destacadas del evento:
“Encontré calzado y ropa muy económica: zapatillas por $27.900, ropa deportiva por $26.000. Es la nueva edición del Luxury Outlet en Avenida Libertador 4441, abierto de martes a domingos de 12 a 20 hs.”