El mejor precio y la mejor financiación: ¿dónde conviene comprar el iPhone 17 en Argentina?

Comprar un nuevo iPhone en Argentina tradicionalmente fue un verdadero desafío, obligando a los usuarios a navegar entre precios inconsistentes, disponibilidad escasa y pocas opciones. Sin embargo, la llegada de la familia iPhone 17 y del nuevo iPhone Air se produce en un panorama mucho más favorable. Por eso es que el reto hoy no es tanto encontrar stock, sino saber con precisión dónde conviene realizar la compra.
El mercado en Argentina se diversificó, y con ello los decsuentos poco habituales así como opciones e importación directa y rebajas pueden hallarase con mayor facilidad. Desde un informe del medio iProfesional aclararon que para el comprador argentino, existen tres rutas claras para acceder a la última generación de Apple: la tienda oficial de Apple dentro de Mercado Libre, los distribuidores autorizados tradicionales (como MacStation), y las agresivas alternativas de importación directa, siendo TiendaMia la más destacada en precio. Cada una presenta ventajas y compromisos distintos en términos de garantía, respaldo posventa y costo final.
Mercado Libre: la combinación más sólida
La gran novedad en el mercado local es que la tienda oficial de Apple en Mercado Libre está ofreciendo beneficios contundentes que antes no se aplicaban a estos productos.
El caso más claro es el iPhone 17 (256 GB), que se publica a un precio base competitivo de $1.999.999. Pero lo que realmente lo hace atractivo es la posibilidad de pagarlo en 6 cuotas sin interés de $333.333 y/o recibir un 10% de descuento abonando con dinero disponible en Mercado Pago. Esta flexibilidad de financiación y la entrega inmediata hacen que el modelo base de la familia 17 se pueda conseguir a un precio real menor que en otras tiendas.
Además, Mercado Libre es la única plataforma que incorporó el Plan Canje, permitiendo al usuario entregar su celular usado y obtener hasta $700.000 de descuento directo en la compra.
Incluso en la gama premium, Mercado Libre se posiciona fuerte. El iPhone 17 Pro Max (256 GB) está a $3.249.999 con la opción de financiarlo en 9 cuotas sin interés y un inusual 15% OFF pagando con dinero en cuenta. Es la única tienda local con venta online confirmada del Pro Max.
TiendaMia: el precio más bajo, pero con paciencia
Si tu máxima prioridad es el precio final, la importadora TiendaMia resulta la opción más agresiva.
El iPhone 17 Pro (256 GB) aparece listado a $2.230.212, equivalente a un 55% de descuento sobre su valor original. Si a esto se le suma el cupón BLACKWEEK, se logra un 10% OFF adicional, volviéndose el precio más bajo del país para este modelo.
La contrapartida es que la garantía es internacional, el soporte no es autorizado en Argentina y la espera por el envío es más larga (entre 12 y 18 días hábiles).
MacStation: garantía local, disponibilidad limitada
MacStation ofrece la tranquilidad de la garantía y el servicio técnico local, un factor que muchos usuarios valoran. No obstante, su gran inconveniente en esta temporada es la disponibilidad online muy limitada.
La mayoría de los nuevos modelos aparecen sin opción de venta web, obligando a consultar el stock de forma presencial. Por ejemplo, el iPhone Air y el iPhone 17 Pro/Pro Max están marcados sin disponibilidad web en las versiones de menor capacidad, aunque sus precios en sucursal son competitivos (el iPhone 17 Pro figura en $2.699.990).
La compra más lógica
Al analizar el panorama completo Mercado Libre pareceira concentrar la mejor combinación entre precio, disponibilidad, financiación y garantía.
Si bien TiendaMia tiene el precio más bajo para el 17 Pro, el modelo más recomendable y racional es el iPhone 17 estándar. Esto se debe a las importantes mejoras que incluyó Apple en la versión base, como la pantalla ProMotion de 120 Hz (antes reservada a los Pro) y el aumento del almacenamiento base a 256 GB, lo que equilibra su valor frente a las variantes superiores sin un aumento de precio proporcional.