Las Naranjas, subcampeonas del Seven de la República

El seleccionado femenino de Tucumán fue uno de los equipos más destacados del Seven de la República. Con un andar firme durante la fase de grupos y un desempeño competitivo en todas sus presentaciones, Las Naranjas finalizaron como subcampeonas del certamen.
Los resultados del equipo fueron:
- 27-5 vs. Alto Valle
- 31-5 vs. Cuyo
- 14-12 vs. Córdoba
- Final: Buenos Aires 24-0 Tucumán
La campaña incluyó tres victorias contundentes y un cierre ajustado ante Cordobesa antes de disputar la final frente a Buenos Aires.
El seleccionado masculino finalizó octavo
El equipo masculino de Tucumán concluyó su participación en la octava posición de la competencia, en una edición que tuvo como campeón a Nordeste. La fase inicial mostró un inicio prometedor, pero los cruces marcaron la segunda parte del torneo.
Los resultados fueron:
- 15-12 vs. Alto Valle
- 21-19 vs. Uruguay
- 5-29 vs. Buenos Aires
- Plata - Semifinal: Mar del Plata 26-21 Tucumán
- 7º puesto: Cuyo 26-17 Tucumán
Tras dos triunfos iniciales, el seleccionado no logró sostener el nivel frente a rivales de mayor jerarquía en las últimas jornadas, pero se mantuvo competitivo en cada aparición.
Tucumán cerró así su participación con el destaque del equipo femenino y un recorrido con altibajos para el seleccionado masculino en uno de los torneos más exigentes del país.