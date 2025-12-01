Secciones
Las Naranjas, subcampeonas del Seven de la República

El seleccionado femenino de Tucumán completó un torneo sólido y alcanzó la final del Seven de la República. El equipo masculino cerró su participación en la octava posición tras un inicio positivo.

FINAL. Las Naranjas cayeron 24-0 frente a Buenos Aires en el Seven de la República. FINAL. Las Naranjas cayeron 24-0 frente a Buenos Aires en el Seven de la República. Foto: @gerouranga / UER
Hace 3 Hs

El seleccionado femenino de Tucumán fue uno de los equipos más destacados del Seven de la República. Con un andar firme durante la fase de grupos y un desempeño competitivo en todas sus presentaciones, Las Naranjas finalizaron como subcampeonas del certamen.

Los resultados del equipo fueron:

  • 27-5 vs. Alto Valle
  • 31-5 vs. Cuyo
  • 14-12 vs. Córdoba
  • Final: Buenos Aires 24-0 Tucumán

La campaña incluyó tres victorias contundentes y un cierre ajustado ante Cordobesa antes de disputar la final frente a Buenos Aires.

El seleccionado masculino finalizó octavo

El equipo masculino de Tucumán concluyó su participación en la octava posición de la competencia, en una edición que tuvo como campeón a Nordeste. La fase inicial mostró un inicio prometedor, pero los cruces marcaron la segunda parte del torneo.

Los resultados fueron:

  • 15-12 vs. Alto Valle
  • 21-19 vs. Uruguay
  • 5-29 vs. Buenos Aires
  • Plata - Semifinal: Mar del Plata 26-21 Tucumán
  • 7º puesto: Cuyo 26-17 Tucumán

Tras dos triunfos iniciales, el seleccionado no logró sostener el nivel frente a rivales de mayor jerarquía en las últimas jornadas, pero se mantuvo competitivo en cada aparición.

Tucumán cerró así su participación con el destaque del equipo femenino y un recorrido con altibajos para el seleccionado masculino en uno de los torneos más exigentes del país.

