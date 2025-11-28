Tucumán debuta mañana en el Seven de la República 2025: horarios, desafíos y la ilusión intacta en Paraná

Cuando se le preguntó si se puede soñar con una consagración, Lagarrigue respondió con naturalidad. “Soñar siempre se puede, pero para nosotros sería una consecuencia. El objetivo de resultado el deportista no lo controla, pero sí el del rendimiento, el proceso. En eso nos enfocamos. El trabajo está hecho, tenemos los jugadores y estamos conformes con el proceso. Confiamos plenamente en ellos: si logramos una suma de acciones positivas, si estamos en el detalle y hacemos las cosas bien fuera y dentro de la cancha, partido a partido, los resultados pueden llegar solos”, explicó.