Tucumán debuta mañana en el Seven de la República 2025: horarios, desafíos y la ilusión intacta en Paraná

El Seven de la República 2025 volverá a concentrar todas las miradas del rugby argentino este fin de semana en Paraná. Desde hoy hasta mañana, el Club Atlético Estudiantes y el Paraná Rowing Club recibirán a los seleccionados masculinos y femeninos del país en una edición que combina historia, competitividad y crecimiento. La rama masculina celebrará su 41° edición con Mar del Plata defendiendo el título, mientras que la femenina tendrá su 9° capítulo, con Buenos Aires buscando su quinta corona consecutiva.
Las canchas de El Plumazo, La Tortuguita y Yarará serán los escenarios centrales. Víctor Luna, gerente de Competencias y Desarrollo de la UAR, destacó la magnitud del certamen y su alcance internacional. “Es una competencia muy tradicional en la que en la rama masculina participan 24 uniones del país y dos uniones extranjeras, como Uruguay y Paraguay. La modalidad femenina es diferente ya que estamos en pleno proceso de desarrollo del rugby femenino en Argentina”, señaló.
Tucumán llega nuevamente con ambición y con una zona que pondrá a prueba todo lo trabajado. Integrará la Zona 4 junto a Alto Valle, Uruguay y Buenos Aires. Los horarios ya están definidos para mañana: debutará ante Alto Valle a las 11, enfrentará a Uruguay a las 18 y cerrará la fase frente a Buenos Aires a las 20.20.
Para el entrenador Rolando “Rudy” Medina, el proceso empezó mucho antes. “La preparación viene siendo planificada desde mitad de año. En junio tuvimos nuestra primera etapa competitiva en Salta, en la Copa Miguel de Güemes, y luego en septiembre participamos de los Juegos Jadar en Rosario. Esas instancias fueron clave no solo desde lo deportivo, sino también para ampliar la base de jugadores: incorporamos chicos del sistema juvenil y de clubes del desarrollo que pudieron dar sus primeros pasos en el seleccionado de Seven y demostraron que están a la altura del desafío”, explicó.
Ese trabajo inicial dio paso a una etapa de ajuste fino. “A partir de esas experiencias, hoy estamos afinando detalles: trabajando sobre los principios del juego, la toma de decisiones, las destrezas básicas bajo presión y, sobre todo, el trabajo de grupo. El objetivo es llegar al Seven en nuestro mejor nivel, con un equipo competitivo, profundo y con un proyecto que mira más allá del torneo inmediato. Pensamos y trabajamos en procesos”, afirmó “Rudy”.
En la recta final, la tarea cambió de intensidad y dinámica. Fernando Lagarrigue, integrante de la dupla técnica, detalló cómo encararon el cierre. “En este último mes buscamos consolidar el plantel. Partimos de una base de unos 25 jugadores aproximadamente y, como muchos estaban cerrando la competencia con sus clubes, la incorporación fue de menor a mayor. Arrancamos con un entrenamiento semanal y, a medida que se fueron sumando, agregamos una segunda práctica. Eso nos permitió evaluar bien a cada jugador y consolidar nuestro plan de juego”, explicó.
El equipo también aprovechó el reciente Seven de Yerba Buena para medir su preparación. “Rudy” destacó su importancia: “Nos vino muy bien. A diferencia del primer Seven que jugamos en Liceo, donde nos enfrentamos entre nosotros y contra clubes de la Unión, este torneo fue lo más parecido a lo que tendremos en Paraná en cuanto a nivel e intensidad. Fue clave para ver al equipo en un contexto competitivo real y terminar de definir la lista de jugadores que viajarán”, dijo.
Sobre los objetivos deportivos, “Rudy” fue claro. “Las aspiraciones están en línea con la historia del rugby tucumano: siempre apuntamos a clasificar, pasar la primera fase y después de eso pelear por estar entre los mejores”. La zona es compleja, pero lejos de intimidar, motiva. “Sabemos que nos toca una zona muy competitiva y difícil, con Alto Valle, Uruguay y Buenos Aires, pero eso también lo hace más atractivo. Nos motiva enfrentarnos a rivales de ese nivel y estamos preparados para competir de igual a igual y representar a Tucumán con la identidad que nos identifica”, indicó
Cuando se le preguntó si se puede soñar con una consagración, Lagarrigue respondió con naturalidad. “Soñar siempre se puede, pero para nosotros sería una consecuencia. El objetivo de resultado el deportista no lo controla, pero sí el del rendimiento, el proceso. En eso nos enfocamos. El trabajo está hecho, tenemos los jugadores y estamos conformes con el proceso. Confiamos plenamente en ellos: si logramos una suma de acciones positivas, si estamos en el detalle y hacemos las cosas bien fuera y dentro de la cancha, partido a partido, los resultados pueden llegar solos”, explicó.
Ambos entrenadores se refirieron al salto del XV al Seven, un cambio que exige adaptación inmediata. Rudy explicó: “En Seven se juega prácticamente todo el tiempo sin oxígeno. Trabajamos mucho lo que llamamos acciones norte, que no requieren un talento específico. Constantemente se presenta el desafío de la doble acción: volver a ponerse en juego después de un esfuerzo anterior. Esa capacidad de repetir esfuerzos es clave para rendir”. Lagarrigue sumó que se trabaja “en la anticipación y en ganar carreras en cada situación del juego, porque en el Seven cada segundo cuenta”.
Con respecto a los candidatos, "Rudy" destacó la paridad del torneo. “Son muchos. Es una competencia muy pareja y la dinámica del Seven hace que cada detalle tenga un peso enorme. Buenos Aires, Mar del Plata, Córdoba, Rosario, Uruguay, Salta y Mendoza son selecciones muy fuertes. Y por supuesto, entre ellos pretendemos estar nosotros”, finalizó.
El plantel de Los Naranjas
- Carlos Marti Coll (Jockey)
- Isaías Montoya (Huirapuca)
- Emiliano Torres (Universitario)
- Miguel Romero (Huirapuca)
- Joaquín Rodríguez (Cardenales)
- Matías Budeguer (Cardenales)
- Nicolás Brandán (Universitario)
- Simón Fernández Palma (Lawn Tennis)
- Santiago Abi Cheble (Cardenales)
- Francisco Abi Cheble (Cardenales)
- Juan Martín Barros (Natación y Gimnasia)
- Matías Giorgieff (Huirapuca)
- Lautaro Medina (Aguará Guazú)
Entrenadores: Fernando Lagarrigue y Rolando Medina.
Las Naranjas
El rugby femenino tucumano competirá en la Zona 2, donde enfrentará a Alto Valle, Cuyo y la Unión Cordobesa. El debut será el sábado a las 9.20 frente a Alto Valle, el segundo partido a las 17.20 frente a Cuyo y el cierre de la fase será el domingo a las 10.40 ante Cordobesa. Bajo la dirección de Silvana Castro, el plantel buscará seguir creciendo, sumar experiencia y sostener el camino de desarrollo que lleva adelante la disciplina en la provincia.
El plantel de las Naranjas
- Andrea Moreno (Aguará Guazú)
- Azul Medina (Cardenales)
- Maira Herrera (Cardenales)
- Aylen Grima (Corsarios)
- Maira Albornoz (Aguará Guazú)
- Abril Romero (Cardenales)
- Victoria Giardelli (Cardenales)
- Agostina Campos Ruiz (Cardenales)
- Nahir Argañaraz (Aguará Guazú)
- Candela Delgado (Cardenales)
- Florencia Marín (Cardenales)
- Antonella Slame (Cardenales)
Entrenadora: Silvana Castro.