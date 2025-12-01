Secciones
La increíble racha de Boca con Claudio Úbeda: seis triunfos al hilo y pase a semifinales

Tras debutar con derrota, Boca encadenó seis victorias consecutivas bajo la conducción de Úbeda. El equipo volvió a una seguidilla que no conseguía desde 2020 y se metió en semifinales del torneo Clausura.

SEGUIDILLA DE VICTORIAS. Úbeda acumuló seis triunfos consecutivos y está en las semifinales del torneo Clausura. SEGUIDILLA DE VICTORIAS. Úbeda acumuló seis triunfos consecutivos y está en las semifinales del torneo Clausura.
Hace 3 Hs

Claudio Úbeda asumió la conducción de Boca tras el fallecimiento de Miguel Ángel Russo y, luego de un debut adverso ante Belgrano (1-2), el equipo inició una racha que transformó su rumbo: seis triunfos consecutivos que lo instalaron entre los grandes candidatos del torneo Clausura.

Los resultados positivos del "Xeneize" fueron:

- 3-1 vs. Barracas Central

- 1-2 vs. Estudiantes

- 2-0 vs. River

- 2-0 vs. Tigre

- 2-0 vs. Talleres

- 1-0 vs. Argentinos Juniors (cuartos de final)

La victoria frente a Argentinos Juniors no solo extendió la seguidilla sino que le dio al club el pasaje a las semifinales.

Una marca que remite a años de gloria

La última vez que Boca había logrado una racha idéntica fue en marzo de 2020, cuando el equipo de Russo encadenó seis triunfos decisivos para arrebatarle el título a River en la última fecha.

Y para encontrar seis victorias al hilo sin empates de por medio, hay que remontarse a la Liga Profesional 2017, cuando el equipo dirigido por Guillermo Barros Schelotto ganó los primeros ocho partidos del torneo.

La reciente seguidilla bajo el mando de Úbeda devuelve al "Xeneize" a un terreno de contundencia y confianza que hacía tiempo no transitaba.

