La increíble racha de Boca con Claudio Úbeda: seis triunfos al hilo y pase a semifinales

Claudio Úbeda asumió la conducción de Boca tras el fallecimiento de Miguel Ángel Russo y, luego de un debut adverso ante Belgrano (1-2), el equipo inició una racha que transformó su rumbo: seis triunfos consecutivos que lo instalaron entre los grandes candidatos del torneo Clausura.
Los resultados positivos del "Xeneize" fueron:
- 3-1 vs. Barracas Central
- 1-2 vs. Estudiantes
- 2-0 vs. River
- 2-0 vs. Tigre
- 2-0 vs. Talleres
- 1-0 vs. Argentinos Juniors (cuartos de final)
La victoria frente a Argentinos Juniors no solo extendió la seguidilla sino que le dio al club el pasaje a las semifinales.
Una marca que remite a años de gloria
La última vez que Boca había logrado una racha idéntica fue en marzo de 2020, cuando el equipo de Russo encadenó seis triunfos decisivos para arrebatarle el título a River en la última fecha.
Y para encontrar seis victorias al hilo sin empates de por medio, hay que remontarse a la Liga Profesional 2017, cuando el equipo dirigido por Guillermo Barros Schelotto ganó los primeros ocho partidos del torneo.
La reciente seguidilla bajo el mando de Úbeda devuelve al "Xeneize" a un terreno de contundencia y confianza que hacía tiempo no transitaba.