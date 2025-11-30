Boca eliminó a Argentinos, se metió en semifinales del Clausura y quedó como la última esperanza de River para jugar la Libertadores

Se construyó, alrededor del “Bicho”, una fama de equipo serio, con buenos jugadores, buenas ideas, buen técnico, buena estructura. Todo “buen”. Pero cuando hay algo concreto en juego, ese “buen” se deshace en la hora señalada. El último título fue el Clausura 2010. Después, si se quiere, el ascenso de 2017. Mucho tiempo para un club al que siempre se lo menciona como modelo de proyecto, pero que termina, como ahora, estorbando el camino de otros sin escribir el propio final feliz.