Muerte en pleno show: qué le pasó a Nahuel Niz, el guitarrista que falleció en La Plata

La banda se presentó este viernes en el pub Blondie en la ciudad de La Plata en calle 11 entre 54 y 55. Según informaron los testigos, Niz cayó al suelo sobre el escenario luego del tercer tema que tocó la banda. Otro de los integrantes de “Loca conmoción” declaró que ninguno de los presentes sabía exactamente qué hacer pero luego fue trasladado al Hospital San Martín.