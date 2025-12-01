Secciones
Muerte en pleno show: qué le pasó a Nahuel Niz, el guitarrista que falleció en La Plata

El público que fue a ver “Loca conmoción” se llevó una desagradable sorpresa este viernes.

Nahuel Niz tocaba la guitarra desde hace años y falleció haciendo lo que más le gustaba. Nahuel Niz tocaba la guitarra desde hace años y falleció haciendo lo que más le gustaba.
Hace 1 Hs

El fin de semana la ciudad de La Plata fue escenario de un trágico show. Mientras la banda “Loca conmoción” tocaba en vivo, el guitarrista Nahuel Niz se desplomó sobre el escenario. El impacto que ocurrió pasada la medianoche shockeó al público y, pese a los intentos de reanimarlo mientras esperaban una ambulancia, no hubo buenos resultados.

La banda se presentó este viernes en el pub Blondie en la ciudad de La Plata en calle 11 entre 54 y 55. Según informaron los testigos, Niz cayó al suelo sobre el escenario luego del tercer tema que tocó la banda. Otro de los integrantes de “Loca conmoción” declaró que ninguno de los presentes sabía exactamente qué hacer pero luego fue trasladado al Hospital San Martín.

Desde el entorno de Niz, informaron que el músico tenía un padecimiento cardiovascular, lo que habría desencadenado en su muerte inesperada.

La despedida a Nahuel Niz, el guitarrista que murió en La Plata

Luego de que se anunciara el fallecimiento formal del guitarrista, tanto su hermano como la banda publicaron comunicados de despedida. “Tu último show hermano, te amo con mi vida”, escribió en su cuenta de Facebook Nicolás Niz.

Luego, el hermano del guitarrista amplió su despedida con una emotiva publicación. “Qué triste me siento, no puedo creer que te fuiste de mi vida, él no nos dejó salvarte, te necesitaba allá arriba hermano, te juro que no pude intentar salvarte”, escribió. “Acá en la tierra nosotros vamos a extrañarte todos los días, te lo prometo, vamos a estar siempre juntos”, cerró.

La banda también compartió un posteo despidiendo a su amigo y compañero en el que escribieron: “Te fuiste como vos quisiste, tocando tu guitarra. Fuiste un gran compañero y amigo. Tu partida nos dejó un vacío enorme. Te vamos a extrañar muchísimo, ya nada va a ser igual”.

También uno de los músicos que informó cómo había sido el trágico episodio dejó su sentido mensaje. En él se refirió a la familia del guitarrista y lamentó su partida. “A la distancia pero tan cerca, acá estamos para lo que necesiten”, escribió, ofreciendo su ayuda y apoyo a la familia Niz.

El guitarrista era padre de un niño e hincha de Boca Juniors. Fue descrito por sus partes como un apasionado de la música y un enamorado de su guitarra. En sus publicaciones en redes sociales, incluso demostró que manejaba el instrumento desde hacía años.

