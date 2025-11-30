Un músico murió mientras tocaba en vivo en un show en La Plata

De acuerdo con lo publicado por el diario El Día, varios testigos relataron que Niz, de 35 años, se desplomó después de finalizar el tercer tema del show. Aunque se realizaron maniobras de reanimación antes de que llegara la ambulancia, el músico no respondió ni en el lugar ni posteriormente en el Hospital San Martín, donde fue trasladado. Pasada la medianoche, los médicos confirmaron su muerte.