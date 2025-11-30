Un músico murió mientras tocaba en vivo en un show en La Plata

Nahuel Niz, guitarrista de la banda under de punk platense Loca Sensación, murió el fin de semana tras desvanecerse en pleno escenario mientras el grupo se presentaba en un bar cultural del centro de La Plata. Según las primeras versiones y lo señalado por su familia, su fallecimiento estaría vinculado a un problema cardiovascular.
De acuerdo con lo publicado por el diario El Día, varios testigos relataron que Niz, de 35 años, se desplomó después de finalizar el tercer tema del show. Aunque se realizaron maniobras de reanimación antes de que llegara la ambulancia, el músico no respondió ni en el lugar ni posteriormente en el Hospital San Martín, donde fue trasladado. Pasada la medianoche, los médicos confirmaron su muerte.
Las tristes despedidas al músico que murió durante un show en un bar de La Plata
En un emocionante mensaje de despedida, su hermano Nicolás escribió: “Que triste me siento, no puedo creer que te fuiste mi vida, el no nos dejó salvarte, te necesitaba allá arriba hermano, te juro que no pude intentar salvarte”.
“Te prometo que vas a volar alto, muy alto hermano y que acá en la tierra nosotros vamos a extrañarte todos los días, te lo prometo, vamos a estar siempre juntos tanto en el cielo como en la tierra y no te vamos a olvidar ni aunque la muerte nos separe”, cerró sobre el desgarrador hecho.
La banda también compartió un posteo despidiendo a su amigo y compañero en el que escribieron: “Te fuiste como vos quisiste, tocando tu guitarra. Fuiste un gran compañero y amigo. Tu partida nos dejó un vacío enorme. Te vamos a extrañar muchísimo, ya nada va a ser igual”.