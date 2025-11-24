Racing profundizó la crisis de River, lo eliminó y lo dejó con un pie afuera de la Libertadores 2026

Racing Ciub protagonizó una de esas noches que quedan grabadas en la memoria de su gente y que, al mismo tiempo, exponen crudamente el momento del rival. En el Cilindro de Avellaneda, la “Academia” derrotó por 3 a 2 a River Plate en un partidazo vibrante y lo eliminó en los octavos de final del Torneo Clausura. Pero el impacto del resultado va mucho más allá de la clasificación: el equipo de Marcelo Gallardo cerró un 2025 para el olvido, profundizó su crisis futbolística y quedó al borde de quedarse afuera de la Copa Libertadores 2026.