¿Dónde conviene comprar el iPhone 17?: estos son los precios en Chile y MercadoLibre

Los argentinos están pendientes del último lanzamiento de Apple en materia de celulares. El iPhone 17 se convirtió en el nuevo objetivo de los amantes de iOS desde su lanzamiento en septiembre, pero demoró algunas semanas en llegar a todos los países de América Latina. Hoy, en Argentina, tal vez las opciones más consideradas sean las compras en países limítrofes o, la más cercana, en Mercadolibre.
El creciente interés de los argentinos y los elevados costos de los modelos del iPhone 17 llevaron a hacer una comparativa de precios para evaluar las opciones más convenientes. Entre las alternativas más consideradas aparecen siempre las compras en los países limítrofes y Chile se plantea como una de las opciones más convenientes por la diferencia de costos que implica.
¿Chile o Mercadolibre? El mejor precio del iPhone 17
Apple lanzó cuatro modelos del celular: iPhone 17, iPhone Air, iPhone 17 Pro y iPhone 17 Pro Max. Por ello no se puede hablar de un único precio. Además, dentro de cada modelo, el costo variará según la capacidad de la memoria que se elija.
En Chile los precios del modelo base –los que tienen las características principales, sin las especificaciones avanzadas– parten de los U$S1.075. Este es el caso del iPhone 17 que cuesta 999.990 pesos chilenos. El iPhone Air, en cambio, tiene un costo de 1.299.990 pesos chilenos o U$S1.398. Por último, el iPhone Pro Max puede conseguirse a 1.429.990 pesos chilenos o U$S1.538 dólares.
En Mercadolibre el iPhone 17 de 256 GB puede conseguirse a $1.999.990 –U$S1.377–; el iPhone 17 Air de la misma capacidad, a $2.090.000 –U$S1.439–; y, el iPhone 17 Pro, a $2.799.999 –U$S1.928–. Ya desde el primer ejemplar se ve una clara diferencia de precios que ronda los U$S300. En el segundo, la diferencia es menor y, en el tercero, asciende a aproximadamente U$S400.
Al costo de los teléfonos hay que sumar, además, el precio de los pasajes o traslado hasta Chile. Empresas de transporte ofrecen paquetes que incluyen traslado desde Mendoza hasta Viña del Mar con cinco noches de alojamiento por un precio de $580.000. En este caso, el viaje hasta Chile puede ser conveniente si, además de un celular, se hacen otras compras.