¿Dónde conviene comprar el iPhone 17?: estos son los precios en Chile y MercadoLibre

Los argentinos están pendientes del último lanzamiento de Apple en materia de celulares. El iPhone 17 se convirtió en el nuevo objetivo de los amantes de iOS desde su lanzamiento en septiembre, pero demoró algunas semanas en llegar a todos los países de América Latina. Hoy, en Argentina, tal vez las opciones más consideradas sean las compras en países limítrofes o, la más cercana, en Mercadolibre.