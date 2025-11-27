Secciones
SociedadTecnología

¿Dónde conviene comprar el iPhone 17?: estos son los precios en Chile y MercadoLibre

Es importante considerar que, al costo de los celulares, se debe sumar también el del traslado y hospedaje en el país vecino.

El iPhone 17 fue lanzado en septiembre y demoró algunas semanas en llegar a Argentina. El iPhone 17 fue lanzado en septiembre y demoró algunas semanas en llegar a Argentina.
27 Noviembre 2025

Los argentinos están pendientes del último lanzamiento de Apple en materia de celulares. El iPhone 17 se convirtió en el nuevo objetivo de los amantes de iOS desde su lanzamiento en septiembre, pero demoró algunas semanas en llegar a todos los países de América Latina. Hoy, en Argentina, tal vez las opciones más consideradas sean las compras en países limítrofes o, la más cercana, en Mercadolibre.

Mercado Libre lanza el iPhone 17 con entregas en 24 horas, 9 cuotas sin interés y plan canje

Mercado Libre lanza el iPhone 17 con entregas en 24 horas, 9 cuotas sin interés y plan canje

El creciente interés de los argentinos y los elevados costos de los modelos del iPhone 17 llevaron a hacer una comparativa de precios para evaluar las opciones más convenientes. Entre las alternativas más consideradas aparecen siempre las compras en los países limítrofes y Chile se plantea como una de las opciones más convenientes por la diferencia de costos que implica.

¿Chile o Mercadolibre? El mejor precio del iPhone 17

Apple lanzó cuatro modelos del celular: iPhone 17, iPhone Air, iPhone 17 Pro y iPhone 17 Pro Max. Por ello no se puede hablar de un único precio. Además, dentro de cada modelo, el costo variará según la capacidad de la memoria que se elija.

En Chile los precios del modelo base –los que tienen las características principales, sin las especificaciones avanzadas– parten de los U$S1.075. Este es el caso del iPhone 17 que cuesta 999.990 pesos chilenos. El iPhone Air, en cambio, tiene un costo de 1.299.990 pesos chilenos o U$S1.398. Por último, el iPhone Pro Max puede conseguirse a 1.429.990 pesos chilenos o U$S1.538 dólares.

En Mercadolibre el iPhone 17 de 256 GB puede conseguirse a $1.999.990 –U$S1.377–; el iPhone 17 Air de la misma capacidad, a $2.090.000 –U$S1.439–; y, el iPhone 17 Pro, a $2.799.999 –U$S1.928–. Ya desde el primer ejemplar se ve una clara diferencia de precios que ronda los U$S300. En el segundo, la diferencia es menor y, en el tercero, asciende a aproximadamente U$S400.

Al costo de los teléfonos hay que sumar, además, el precio de los pasajes o traslado hasta Chile. Empresas de transporte ofrecen paquetes que incluyen traslado desde Mendoza hasta Viña del Mar con cinco noches de alojamiento por un precio de $580.000. En este caso, el viaje hasta Chile puede ser conveniente si, además de un celular, se hacen otras compras.

Temas AppleMercado LibreiPhone
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Efemérides del jueves 27 de noviembre: ¿qué pasó un día como hoy?
1

Efemérides del jueves 27 de noviembre: ¿qué pasó un día como hoy?

Espectáculos y cultura en Tucumán: guía para salir
2

Espectáculos y cultura en Tucumán: guía para salir

Inauguran la muestra “Dumit Monumental” en el Ingenio de las Artes
3

Inauguran la muestra “Dumit Monumental” en el Ingenio de las Artes

Estrenos de cine: nuevas aventuras animadas en “Zootopía 2”
4

Estrenos de cine: nuevas aventuras animadas en “Zootopía 2”

5

El episodio de violencia en una escuela

6

Cartas de lectores: el país que se viene

Más Noticias
Hay alerta naranja por tormentas fuertes y amarilla por calor extremo: ¿qué provincias están en riesgo?

Hay alerta naranja por tormentas fuertes y amarilla por calor extremo: ¿qué provincias están en riesgo?

La carrera universitaria más ignorada y que es cada vez más demandada en el mercado laboral

La carrera universitaria más ignorada y que es cada vez más demandada en el mercado laboral

Rige la alerta amarilla por lluvias, tormentas y calor intenso en seis provincias del país: ¿cuáles son?

Rige la alerta amarilla por lluvias, tormentas y calor intenso en seis provincias del país: ¿cuáles son?

Quiénes recibirán el bono de $300.000 que pagará Anses antes de fin de mes

Quiénes recibirán el bono de $300.000 que pagará Anses antes de fin de mes

Banco Nación: de cuánto sería la cuota mensual por un crédito hipotecario de $77 millones

Banco Nación: de cuánto sería la cuota mensual por un crédito hipotecario de $77 millones

Vientos intensos y temperaturas extremas: siete provincias se encuentran bajo alerta meteorológica amarilla

Vientos intensos y temperaturas extremas: siete provincias se encuentran bajo alerta meteorológica amarilla

Feriado del 24 de noviembre: cómo será la atención de comercios y servicios municipales

Feriado del 24 de noviembre: cómo será la atención de comercios y servicios municipales

Las blusas que reemplazarán al oversize y serán tendencia en el verano 2026

Las blusas que reemplazarán al oversize y serán tendencia en el verano 2026

Comentarios